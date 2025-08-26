POLITYKA
Carney podkreślił rolę Polski jako kluczowego punktu wsparcia dla Ukrainy
Oba państwa współpracują nie tylko na polu wsparcia dla Ukrainy, lecz także w ramach NATO.
Carney podkreślił rolę Polski jako kluczowego punktu wsparcia dla Ukrainy
Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem, premier Kanady podkreślił strategiczne znaczenie Polski. / AP
26 sierpnia 2025

Premier Kanady Mark Carney, odwiedził Warszawę niedługo po swojej wizycie w Kijowie, gdzie uczestniczył w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. 

Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem, premier Kanady podkreślił strategiczne znaczenie Polski jako kluczowego węzła logistycznego, przez który trafia większość pomocy na Ukrainę.

“Polska jest absolutnie niezbędna dla obrony Ukrainy. 90% ludzi oraz sprzętu przechodzi przez terytorium Polski” – zaznaczył kanadyjski lider.

Dodał także, że oba państwa współpracują nie tylko na polu wsparcia dla Ukrainy, lecz także w ramach NATO. 

Wizyta Carneya podkreśla rosnące zaangażowanie obu państw w pomoc wojskową i polityczne wsparcie dla Ukrainy w obliczu trwającego konfliktu.

