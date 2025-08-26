26 sierpnia 2025
Premier Kanady Mark Carney, odwiedził Warszawę niedługo po swojej wizycie w Kijowie, gdzie uczestniczył w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy.
Podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem, premier Kanady podkreślił strategiczne znaczenie Polski jako kluczowego węzła logistycznego, przez który trafia większość pomocy na Ukrainę.
“Polska jest absolutnie niezbędna dla obrony Ukrainy. 90% ludzi oraz sprzętu przechodzi przez terytorium Polski” – zaznaczył kanadyjski lider.
Dodał także, że oba państwa współpracują nie tylko na polu wsparcia dla Ukrainy, lecz także w ramach NATO.
Wizyta Carneya podkreśla rosnące zaangażowanie obu państw w pomoc wojskową i polityczne wsparcie dla Ukrainy w obliczu trwającego konfliktu.