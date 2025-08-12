Przywódcy państw europejskich oraz instytucji unijnych poparli działania prezydenta USA Donalda Trumpa, mające na celu zakończenie wojny w Ukrainie, zaznaczając jednak, że pokój musi zapewniać bezpieczeństwo zarówno Ukrainie, jak i całemu kontynentowi.
W wydanym w sobotę wspólnym oświadczeniu, liderzy Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz Komisji Europejskiej wyrazili gotowość do wspierania procesu pokojowego zarówno dyplomatycznie, jak i poprzez dalszą pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy. Podkreślili też konieczność utrzymania presji na Rosję, m.in. poprzez sankcje.
Oświadczenie pojawiło się na tydzień przed planowanym spotkaniem Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, które ma odbyć się na Alasce.
Europejscy liderzy przypomnieli, że nie można dopuścić do zmiany granic siłą, a linia frontu powinna być punktem wyjścia do ewentualnych negocjacji. Zaznaczyli także, że jakiekolwiek rozmowy pokojowe nie mogą odbywać się bez udziału Ukrainy.
Odniósł się do tego również prezydent Wołodymyr Zełenski, który wyraził poparcie dla wspólnego stanowiska europejskich przywódców. Podkreślił, że zakończenie wojny musi być sprawiedliwe.
“Ukraina docenia i w pełni popiera wspólne stanowisko przywódców europejskich. Zakończenie wojny musi być sprawiedliwe. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy dziś stoją po stronie Ukrainy i naszego narodu w imię pokoju, który chroni kluczowe interesy bezpieczeństwa narodów Europy” - napisał na platformie X.
Co więcej zarówno Zełenski jak i jego sojusznicy ostrzegli, że zgoda na oddanie Rosji dużych obszarów Ukrainy mogłaby jedynie zachęcić ją do podjęcia agresywnych działań i do dalszej eskalacji.