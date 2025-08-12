Przywódcy państw europejskich oraz instytucji unijnych poparli działania prezydenta USA Donalda Trumpa, mające na celu zakończenie wojny w Ukrainie, zaznaczając jednak, że pokój musi zapewniać bezpieczeństwo zarówno Ukrainie, jak i całemu kontynentowi.

W wydanym w sobotę wspólnym oświadczeniu, liderzy Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz Komisji Europejskiej wyrazili gotowość do wspierania procesu pokojowego zarówno dyplomatycznie, jak i poprzez dalszą pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy. Podkreślili też konieczność utrzymania presji na Rosję, m.in. poprzez sankcje.

Oświadczenie pojawiło się na tydzień przed planowanym spotkaniem Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, które ma odbyć się na Alasce.

Europejscy liderzy przypomnieli, że nie można dopuścić do zmiany granic siłą, a linia frontu powinna być punktem wyjścia do ewentualnych negocjacji. Zaznaczyli także, że jakiekolwiek rozmowy pokojowe nie mogą odbywać się bez udziału Ukrainy.