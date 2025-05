QALINKII: BERRA INCE

Habeenkii 31-da Agoosto, saacadu markay ahayd 10:13 habeennimo, lamaane Mareykan ah ayaa arkeen shay ifaya oo aan caadi ahayn oo ka muuqday cirka Montana, Mareykanka.

“Ma xiddig dhacaysa baa taas?” ayuu midkood ku qayliyey.

Si kastaba ha ahaatee, markii ay isku dayeen in ay si fiican u fiiriyaan, labaduba way yaabeen markii ay arkeen saxan weyn oo leh nalal daawanaya iyo midabka oranji-cas oo ku wareegsan hoostiisa.

Qoraalkan cajiibka ah ee laga soo dhajiyey Reddit laba toddobaad ka hor – kaas oo ka sheekaynaya waxa loo yaqaan ‘kulammo dhaw ee nooca saddexaad’ oo sidoo kale Hollywood sameeyey filim xiiso leh oo ku saabsan – wuxuu ku biirayaa liiska sii kordhaya ee walxaha duulaya ee aan la aqoonsan ayaa laga soo sheegay Mareykanka ka hor dhageysiga Golaha Congress-ka ee waxa si rasmi ah loogu yeero ‘muuqaalada cirka ee aan la fasiri karin’.

Wararka warbaahinta ayaa sheegaya in dhageysigu la filayo inuu dhaco toddobaadyada soo socda.

Dhacdada lagu faahfaahiyey qoraalka waxay ka dhacday Choteau, magaalo yar oo daggan oo ku taalla bartamaha gobolka Montana ee Mareykanka – 60 mayl u jirta saldhig Mareykanka oo ah goobta kaydka hubka nukliyeerka.

Bishii May, Senator Kirsten Gillibrand oo ka tirsan gobolka New York, oo xaqiijisay dhageysiga soo socda, ayaa muujisay walaac ku saabsan diyaaradaha aan la garanayn ee u dhow goobaha militariga.

“Arrinta waxa ugu daran waa in ay yihiin qalab basaas ah oo ay leeyihiin cadowgeenna, sidaas darteed waxaan rabnaa inaan xog badan ka helno arrintan,” ayay tiri Gillibrand intii lagu guda jiray wareysi ay siisay barnaamijka Ask a Pol podcast, kaas oo diiradda lagu saarayey macnaha warbixinta la shaaciyey ee Xafiiska Xallinta Anomaliga Caalamka oo loo yaqaan (AARO).

“Waxaan sidoo kale rabnaa inaan sii wadno inaan dhisno kalsoonida xafiiskan (AARO) si dadweynuhu ugu soo gudbin karaan aragtiyadooda oo ay u helaan meel iyo madal ay xogtooda iyo su’aalahooda ku diraan,” ayay tiri Democrat-ka gobolka New York.

“Waayo, taasi waa waxa ugu dambeyn xafiiskan laga filayo inuu sameeyo.”

Xafiiska Xallinta Anomaliga Caalamka (AARO) waxaa la aasaasay sanadkii 2022 kadib warbixin kasoo baxday Pentagon-ka sanadkii 2021 oo ku saabsan muuqaallada cirka ee aan la garanayn (UAP), taas oo diiwaan gelisay 144 aragti, balse kaliya hal mid ayay sharxi karaan, iyadoo aan wax natiijooyin ah laga gaarin 143-da kale sababo la xiriira xog aan ku filnayn​.

Ujeedka AARO ma ahayn oo kaliya in laga hortago walaacyada amniga ee ka dhashay kulammada soo noqnoqda ee u dhexeeya xarumaha milatariga ama diyaaradaha iyo saxuunta duusha aan la garanayn, laakiin sidoo kale waa in la baaro suurta-galnimada nolosha makhluuqyada qalaad ee meerayaasha.

Hoos timaadda Sharciga Ogolaanshaha Difaaca Qaranka ee 2023, xafiiska waxaa laga rabay inuu soo saaro warbixin loo gudbiyo Golaha Congress-ka oo faahfaahinaysa diiwaanka taariikhiga ah ee dowladda ee la xiriira “muuqaalada aan caadiga ahayn” (UAP) laga soo bilaabo 1945.

Waxaa uu Golaha Congress-ka u gudbiyey qaybtii ugu horreysay ee laba buug bishii Maarso, taas oo lagu sheegay in aysan jirin “wax caddeyn ah” oo ku saabsan xiriir ka dhaxeeya aragtida UAP-yada iyo makhluuqyada qalaad ee meerayaasha. Inta badan dhacdooyinka waxaa loo nisbeeyey “walxo iyo xaalado caadi ah” ama kiisaska aqoonsiga khaldan.

“Xafiiska AARO wuxuu qirayaa in dad badan si dhab ah u aaminsan yihiin noocyadan aragtiyaha oo ku salaysan fahamkooda waayo-aragnimadii hore, waayo-aragnimada dadka ay ku kalsoon yihiin, ama xogaha ay u arkaan inay yihiin ilo lagu kalsoonaan karo oo xaqiiqda ku salaysan,” ayaa lagu yiri warbixinta.

Si kastaba ha ahaatee, warbixinta AARO waxay noqotay qodob muran dhalisay tan iyo markii la sii daayey, iyadoo dhaleeceeyayaashu ay ku andacoonayaan in ay ka buuxaan khaladaad badan iyo waxyaabo laga tagay, isla markaana aysan si ku filan u daboolin dhinacyada taariikhiga ah iyo kuwa cilmiyeed ee UAP-yada.

“Inkastoo aan ku bogaadinayo dadaallada AARO, warbixintooda dhowaan waxa ay ka maqan tahay xog qoto dheer iyo daah-furnaan,” ayay tiri Dr. Beatriz Villarroel, oo ah xiddigis-yahan ka tirsan Machadka Cilmiga Theoretical-ka ee Waqooyiga Yurub ee Stockholm, intii ay la hadlaysay TRT World.

“Tusaale ahaan, hoos u dhigistooda dhacdadii walxaha duula ee aan la aqoonsan ee Washington D.C. 1952 si gaar ah ayaa loo dareemay.”

Bishii Luulyo 1952, waxaa la soo sheegay silsilad dhacdooyin ah oo saxuunta duusha(UFO) oo aan la aqoonsan ayaa lagu arkay agagaarka Washington D.C., taas oo marar badan loogu yeero “1952 Washington Flap.”

Kadib markii warbixinnada la helay, dowladda Mareykanka ayaa u dirtay diyaarado dagaal si ay u dhex galaan walxahaas, balse UFO-yada ayaa la sheegay in ay ka awood roonaadeen oo ay ka dheereeyeen diyaaradahaas.

In kasta oo markii dambe ay Ciidanka Cirku u nisbeeyeen in aragtidaas ay sabab u tahay cilladaha raadaarka ee ka iman kara beddelka heerkulka, dhacdada, oo dhalisay dareenka dadweynaha ee wakhtigaas, ayaa weli ah mid ka mid ah kiisaska UFO ee dooda ugu badan ee taariikhda.

Dr. Villarroel waxay sidoo kale tilmaantay arrin baahsan oo ka dhex jirta bulshada cilmiga, iyadoo sheegtay in joornaallada cilmiyeed ay weli ka caga-jiidayaan inay daabacaan cilmi-baaris ku saabsan saxuunta duusha ee aan la aqoonsan ee UFO, iyadoo badanaa maqaallada la diido ka hor inta aysan xitaa gaarin dib-u-eegista cilmiyeed.

Ka-qaybgal la'aanta tacliimeed ayay aaminsan tahay, inay horseedayso "farqiga aqoonta" halkaas oo dawladaha laga filayo inay bixiyaan jawaabo iyada oo aan si habboon loogu hawlgelin cilmi-baaris.

Tan iyo markii warbixinta Pentagon ee 2021 ay diiwaangelisay aragtiyo badan oo UAP ah iyada oo aan meesha laga saarin fursadaha ka baxsan; Dad badan oo badan ayaa bilaabay inay rumaystaan ​​jiritaanka UFOs, marka loo eego tirakoobyada.

Sanadkii 2022, codbixin ay sameysay YouGov waxay muujisay in boqolayda dadka Mareykanka ee aaminsan in walxaha UFO ay u badan yihiin doonyo ama makhluuqyada qalaad ee meerayaasha ay korodheen laga soo bilaabo 20 boqolkiiba sanadkii 1996 ilaa 34 boqolkiiba 2022, hal sano kadib warbixintii Pentagon la shaaciyey.

Codbixin uu sameeyey Gallup sanadkii 2021 ayaa sidoo kale taageertay natiijooyinkan, iyadoo tirakoobyadu muujinayaan in in ka badan 40 boqolkiiba dadka Mareykanka ay rumaysan yihiin in dayuurado ay leeyihiin makhluuqyada qalaad ee meerayaasha ay booqdeen Dunida, taas oo kor uga kacday 33 boqolkiiba sanadkii 2019.

XIGASHO: TRTWorld iyo wakaaladaha