Magaalada Muqdisho ayaa dhawaan martigelisay habeen taariikhi ah oo loogu magac daray “Caweyska Farshaxanka & Bunka,” kaas oo ay ku kulmeen ku dhawaad 1,000 qof oo xiiseeya farshaxanka, laga soo bilaabo kuwa xirfadlayaasha ah ilaa kuwa bilowga ah, badankoodna ay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed, si ay u xusaan farshaxanka, bulshada, iyo rajada mustaqbalka.

Munaasabaddan caweyska ah oo aheyd mid si weyn loo soo agaasimay oo dadweynaha u furan, oo lagu qabtay caasimadda Muqdisho ayaa hoteelka Belmonde u bedeshay xarun hal-abuur iyo is-dhexgal dhaqan leh. Jawiga ayaa waxaa hareeyey tamar hal-abuur leh iyadoo ka-qaybgalayaashu ay isku dhaafsadeen sheekooyin, bunka wada cabbeen, isla markaana dareenkooda ku muujiyeen muraayadaha farshaxanka.

Farshaxaniistayaal Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay hibadooda, iyadoo ay garab taagnaayeen saameeyayaasha baraha bulshada, taas oo xoojisay saamaynta iyo gaarsiinta dhacdada.

Adkeysiga Muqdisho

Fariimo nabadeed, midnimo, iyo rajo mustaqbal ifaya oo Soomaaliya gaadho ayaa la isku weydaarsaday caweyska. Ka-qaybgalayaashu waxay muujiyeen taageero xooggan oo ku aaddan in la qabto munaasabado dhaqameed oo middan oo kale ah, iyagoo rajo ka muujiyay Muqdisho oo dib u hananaysa kaalinteedii taariikhiga ahayd ee aheyd xarun farshaxan iyo hal-abuur ah.

Safiirka Jamhuuriyadda Turkiga u fadhiya Soomaaliya, Alper Aktaş, ayaa ka qaybgalay munaasabadda, isagoo habeenka la qaatay dhalinyarada hal-abuurka leh ee Soomaaliyeed si uu u muujiyo midnimo, isagoo tilmaamay kororka xasilloonida ee magaalada iyo kartida bulshadeeda.

“Waxaan muujinay in Muqdisho hadda ay tahay meel nabdoon oo lagu qaban karo dhammaan noocyada kala duwan ee munaasabadaha, oo ay ku jiraan kuwa dhaqanka iyo farshaxanka. Waxaan carrabka ku adkeynay in taageerada Turkiga ee walaalaha Soomaaliyeed ay gaarsiisan tahay dhammaan qaybaha bulshada. Waxaan xaqiijinay in taageeradayadu ay sii kordhi doonto mustaqbalka soo socda,” ayuu lagu yiri bayaan ay soo saartay Safaaradda Turkiga.

Caweyska Farshaxanka & Bunka wuxuu ka gudbay bandhig farshaxan oo keliya; wuxuu noqday marag cad oo muujinaya adkeysiga Muqdisho iyo rabitaankeeda qoto dheer ee nabad iyo mustaqbal hodan ah oo hal-abuur leh. Dareenka ballaaran ee munaasabaddan oo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa xaqiijiyay in fariintan rajada leh ay dhaaftay derbiyada hoteelka iyo xuduudaha Soomaaliya, iyadoo sawir cusub u sameysay magaalo iyo dal soo koraya.