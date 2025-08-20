Suomea on pitkään käytetty maailmalla medialukutaidon esimerkkimaana - vain harvoissa maissa opetetaan jo kouluissa tunnistamaan feikkiuutisia.
Suomi onkin Open Society Institute Sofian medialukutaitoa vertailemassa rankingissä ykkössijalla. Tämä tarkoittaa, että suomalaiset ovat vähiten vaarassa uskoa feikkiuutisiin.
Euronewsin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Suomessa ei kuitenkaan ole vielä täysin opittu, miten tekoäly tulisi sisällyttää opetussuunnitelmaan.
Medialukutaitoa alettiin opettaa suomalaisissa kouluissa jo 1970-luvulla. Viimeisin muutos opetussuunnitelmaan tehtiin vuonna 2014 - heti Venäjän vallattua Krimin niemimaa - jolloin opetukseen alettiin sisällyttää sosiaalista mediaa ja älypuhelimia.
Medialukutaitoa pidetään Suomessa tärkeänä kansalaistaitona. Lapset oppivat kouluissa ymmärtämään, arvioimaan ja analysoimaan eri tietolähteitä. Kriittiseen ajatteluun kannustetaan kaikkien aineiden oppitunneilla.
Tekoäly tekee kaikesta tästä kuitenkin hankalampaa.
Erityisesti niin sanotut deepfake -videot, joissa eri ihmisen kasvot yhdistetään toiseen vartaloon tai puhetta manipuloidaan, aiheuttavat haasteita luokkahuoneissa.
Suomalaiset opettajat ovat kuitenkin jo alkaneet muuttaa lähestymistapojaan tekoälyyn, koulutusekspertti Kari Kivinen EUIPO-järjestöltä sanoi.
Koko maailmaa koskeva ongelma
“Tekoäly ei ole vain Suomea koskeva ongelma. Se koskee myös Eurooppaa ja koko maailmaa tällä hetkellä”, hän sanoi.
“Tekoälytyökalut ovat kehittyneet niin nopeasti, että koulutusjärjestelmät eivät ole pystyneet seuraamaan tarpeeksi nopeasti.”
Tämän vuoden helmikuussa Suomi ja Viro julkaistivat yhteisen julistuksen, joka korosti koulutuksen ja medialukutaidon merkitystä tekoälyn aikakaudella.
“Koulutuksella on keskeinen rooli digitalisaatiossa ja tekoälyn kehittämisessä. Mitä tietoisempia olemme, mitä koulutetumpia olemme ja mitä osallistavampia olemme, sitä vahvempia olemme kohtaamaan mahdolliset eteemme tulevat haasteet. Suomi ja Viro tahtovat toimia tässä etulinjassa”, koulutusministeri Anders Adlercreutz sanoi julistukseen viitaten.
Suomen hallitus teki hiljattain koulutukseen liittyviä uudistuksia, joihin kuului myös suosituksia alakoulujen opettajille tekoälyyn liittyen.
Pelkät suositukset eivät asiantuntijoiden mukaan kuitenkaan riitä.
Kivinen kertoi työskentelevänsä tällä hetkellä EU:lle ja kehittyneille maille tarkoitettujen tekoälylukutaidon raamien parissa, jotka julkaistaan ensi vuonna.
“Tässä on kyse valtavasta tehtävästä”, hän sanoi viitaten maita odottaviin uudistuksin.