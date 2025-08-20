“Tekoäly ei ole vain Suomea koskeva ongelma. Se koskee myös Eurooppaa ja koko maailmaa tällä hetkellä”, hän sanoi.

“Tekoälytyökalut ovat kehittyneet niin nopeasti, että koulutusjärjestelmät eivät ole pystyneet seuraamaan tarpeeksi nopeasti.”

Tämän vuoden helmikuussa Suomi ja Viro julkaistivat yhteisen julistuksen, joka korosti koulutuksen ja medialukutaidon merkitystä tekoälyn aikakaudella.

“Koulutuksella on keskeinen rooli digitalisaatiossa ja tekoälyn kehittämisessä. Mitä tietoisempia olemme, mitä koulutetumpia olemme ja mitä osallistavampia olemme, sitä vahvempia olemme kohtaamaan mahdolliset eteemme tulevat haasteet. Suomi ja Viro tahtovat toimia tässä etulinjassa”, koulutusministeri Anders Adlercreutz sanoi julistukseen viitaten.

Suomen hallitus teki hiljattain koulutukseen liittyviä uudistuksia, joihin kuului myös suosituksia alakoulujen opettajille tekoälyyn liittyen.

Pelkät suositukset eivät asiantuntijoiden mukaan kuitenkaan riitä.

Kivinen kertoi työskentelevänsä tällä hetkellä EU:lle ja kehittyneille maille tarkoitettujen tekoälylukutaidon raamien parissa, jotka julkaistaan ensi vuonna.

“Tässä on kyse valtavasta tehtävästä”, hän sanoi viitaten maita odottaviin uudistuksin.