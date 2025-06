Gazassa asuvat ihmiset kohtaavat vakavaa ruokapulaa saarretulla rannikkoalueella, joka on ollut Israelin pitkään jatkuneen hyökkäysen kohteena yli 600 päivän ajan.

Nälän kasvaessa sadat epätoivoiset palestiinalaiset ryntäsivät keskiviikkona YK:n varastoon etsimään ruokaa.

Päivää aiemmin joukko ihmisiä joutui Israelin armeijan tulituksen kohteeksi yrittäessään päästä avustuspisteelle, jonka oli perustanut uusi, mutta kiistanalainen Israelin ja Yhdysvaltojen tukema säätiö.

Palestiinalaiset ja YK eivät ole hyväksyneet tätä uutta järjestelmää, koska heidän mukaansa se ei kykene vastaamaan Gazan yli kahden miljoonan nälkäisen ihmisen tarpeisiin.

Viime viikkoon saakka Israel esti ruoan ja muiden tarvikkeiden pääsyn Gazaan lähes kolmen kuukauden ajan osana tuhoamiskampanjaansa.

Tässä on tarina palestiinalaismiehestä, joka kuvaili 15 minuutin kauhua yrittäessään saada ruokaa Gazan uudesta jakelujärjestelmästä.

Shehada Hijazi heräsi aamunkoitteessa. Hän ajatteli, että se olisi hänen paras mahdollisuutensa saada ruokapaketti uudesta jakelupisteestä, jota hallinnoi kiistanalainen Yhdysvaltojen ja Israelin tukema säätiö Gazassa.

Tuhannet muut, yhtä epätoivoiset ruokkimaan nälkäisiä perheitään, olivat saaneet saman ajatuksen.

Kun Hijazi käveli seitsemän kilometriä kaistaleen eteläisimpään osaan, joka on militarisoitu ja tyhjennetty asukkaista, tilanne oli kaaoottinen.

Ihmiset tönivät ja työnsivät toisiaan tuntikausia odottaessaan levottomina aidatun alueen ulkopuolella, jota ympäröivät piikkilanka-aidat, maavallit ja tarkastuspisteet.

Kun piste avattiin, väkijoukko ryntäsi kohti maahan pinottuja laatikoita, jotka oli asetettu puisille lavoille.

Hijazi kuvaili torstaina kokemaansa 15 minuutin kauhua keskuksessa, jota hallinnoi Gaza Humanitarian Foundation, yksityinen urakoitsija, jonka Israel sanoo korvaavan YK:n Gazan nälkäisten ruokkimisessa.

Israelilaiset sotilaat avasivat tulen yrittäessään ”kontrolloida” väkijoukkoa. Hänen 23-vuotias serkkunsa haavoittui jalkaan. He luopuivat nopeasti toivosta saada ruokaa ja pakenivat henkensä edestä.

"Tulitus oli erittäin intensiivistä... Hiekka pöllysi ympärillämme", hän kertoi Associated Pressille.

Perjantaina Hijazi sanoi odottavansa ennen kuin yrittää uudelleen, vaikka hän on epätoivoinen saadakseen ruokaa sukulaisilleen — noin 200 perheenjäsenelle, jotka asuvat yhdessä pakolaisleirillä Khan Younisin eteläisessä kaupungissa.

"Nälkä on iskenyt kotiin. En voi vain odottaa ja katsoa perheeni kuolevan nälkään", sanoi 41-vuotias Hijazi.

Tämä on todellisuus, jonka sadat tuhannet palestiinalaiset kohtaavat, kun nälkä ja aliravitsemus lisääntyvät lähes kolmen kuukauden saarron jälkeen Israelin toimesta, joka esti kaiken ruoan ja tarvikkeiden pääsyn Gazaan.

Useat silminnäkijät ovat raportoineet israelilaisten joukkojen avanneen tulen GHF:n keskuksissa.

Ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja yli 50 haavoittunut näiden pisteiden läheisyydessä, kertoi tohtori Ahmmed al-Farrah Khan Younisin Nasserin sairaalasta, jonne uhrit vietiin.

"Tämä farssi ja nöyryytys on suunniteltua", Hijazi sanoi.

YK ja muut avustusjärjestöt ovat kieltäytyneet osallistumasta GHF-järjestelmään, koska heidän mukaansa se rikkoo humanitaarisia periaatteita.

Järjestöt sanovat, että järjestelmä asettaa avun Israelin hallintaan, jotta se voi toteuttaa ilmoittamansa suunnitelmat siirtää Gazan koko väestö etelään.

Niiden mukaan järjestelmä ei myöskään kykene vastaamaan väestön valtaviin tarpeisiin ja vaarantaa avunhakijat.

Gazassa on nähty levottomia väkijoukkoja yhteiskeittiöiden ympärillä, mutta GHF-keskusten kaltaiset kohtaukset ovat olleet harvinaisia YK:n jakelupisteissä.

YK ja muut avustusjärjestöt ovat ylläpitäneet satoja jakelupisteitä Gazassa ja käyttäneet usein kuponkijärjestelmää organisoidakseen, milloin perheet noutavat avustuksia — varmistaakseen, että apu jaetaan oikeudenmukaisesti ja välttääkseen suuria väkijoukkoja yhdessä paikassa.

Muutaman kerran nälkäiset väkijoukot ovat murtautuneet avustusvarastoihin, kun avun määrä on laskenut erityisen alhaiseksi, yleensä Israelin sotilaallisten rajoitusten vuoksi,

YK:n työntekijät kertovat. YK:n mukaan tällaiset hyökkäykset lähes loppuvat, kun avun määrä on riittävä.

"Ihmiset eivät ymmärrä, miksi ruoan jakaminen kriisitilanteissa on vaikeaa", sanoo Ruth James, Oxfamin humanitaarinen koordinaattori.

Suurten väkijoukkojen hallinta ja tallautumisten estäminen vaatii suunnittelua ja selkeää viestintää, hän sanoi. Väkijoukossa yleensä voimakkaimmat saavat ruoan tai paketit, ja eniten apua tarvitsevat jäävät huomiotta.

YK:n mukaan tilanne Gazassa on pahin sitten Israelin hyökkäyksen alkamisen 19 kuukautta sitten, huolimatta rajoitetun avun toimitusten jatkumisesta palestiinalaisalueelle, jota uhkaa nälänhätä.

"Kaikki apu, joka päätyy sitä tarvitsevien käsiin, on hyvä asia", YK:n tiedottaja Stephane Dujarric sanoi toimittajille New Yorkissa. Mutta hän lisäsi, että tähän mennessä toimitetulla avulla on ollut "erittäin, erittäin vähän vaikutusta."

"Katastrofaalinen tilanne Gazassa on pahin sodan alkamisen jälkeen", hän sanoi.

Samaan aikaan, huolimatta turhautumisestaan, Hijazi sanoi yrittävänsä uudelleen sunnuntaina.

"Ihmiset ovat valmiita syömään toisiaan elättääkseen perheensä", hän sanoi ja lisäsi, että uusi järjestelmä siirtelee ihmisiä kuin shakkipelin nappuloita. "Se on käsittämätön tragedia."