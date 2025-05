22-vuotias kashmirilainen opiskelija joutui brutaalin hyökkäyksen kohteeksi huhtikuun 25. päivänä Nakodarissa, Jalandharissa, Intian Punjabin osavaltiossa, matkallaan tapaamaan ystäväänsä. Miesjoukko pysäytti hänet ja huusi: 'Kashmiri ho?' (Oletko kashmirilainen?). Ennen kuin hän ehti vastata, he tarttuivat häntä hiuksista ja hakkasivat hänet armottomasti. Hänen ystävänsä Atif* kuvaili hänen ääntään tapahtuman jälkeen 'vapisevaksi, pelokkaaksi, sekavaksi ja tuskaiseksi.'

TRT World on haastatellut yli tusinaa kashmirilaista opiskelijaa ja nuorta kauppiasta eri puolilta Intiaa tätä raporttia varten. Monet pyysivät, että heidän nimensä muutetaan tai jätetään kokonaan kertomatta, koska he pelkäävät häirintää, vuokranantajien tai oppilaitosten kostotoimia sekä perheidensä turvallisuuden vaarantumista kotona. Heidän kertomuksensa paljastavat kasvavan pelon ja vieraantumisen ilmapiirin, jota kashmirilaiset kokevat asuessaan oman alueensa ulkopuolella.

“Nämä opiskelijat ovat tehneet kovasti töitä, mutta heidän koko vuotensa on vaakalaudalla. Monet ovat ensimmäisellä lukukaudellaan ja nyt he ovat peloissaan mutta heidän pitäisi myös suorittaa tenttinsä”, sanoi Mohsin Abbas Intian Doon Group of Colleges -oppilaitoksesta TRT Worldille.

Jalandharin hyökkäys ei ole yksittäistapaus. Joka kerta, kun väkivalta puhkeaa Intian hallinnoimassa Kashmirissa, tuttu kaava toistuu. Kashmirilaiset, erityisesti opiskelijat ja pienkauppiaat, joutuvat ensimmäisinä 'nationalistisen' vihan kohteiksi, erityisesti Hindutva-ryhmien ja BJP:n kannattajien taholta.

Vainon kaava

Huhtikuun 22. päivän hyökkäys Pahalgamissa, jossa kuoli 26 turistia ja loukkaantui useita, laukaisi uuden vihamielisyyden aallon. Sosiaalinen media täyttyi vihaan yllyttävistä julkaisuista, ja vaatimukset kashmirilaisten taloudellisesta ja sosiaalisesta boikotista voimistuivat.

Vuokranantajat häätivät kashmirilaisia vuokralaisia. Kauppiaat kieltäytyivät myymästä tavaroita kashmirilaisten omistamiin liikkeisiin. Fyysiset hyökkäykset lisääntyivät. Pelko hiipi jälleen nuorten kashmirilaisten arkeen, jotka olivat toivoneet löytävänsä turvallisuutta ja mahdollisuuksia konfliktin ulkopuolella.

Dehradunissa, Uttarakhandissa, pelko levisi nopeasti, kun video Lalit Sharmasta, Hindu Raksha Dal -ryhmän johtajasta, lähti leviämään. Mies uhkasi kashmirilaisia opiskelijoita väkivallalla, jos he jäisivät kaupunkiin klo 10 jälkeen.

“Video oli kaikkialla. Meidän piti pakata laukkumme kiireessä ja paeta peloissaan”, kertoi Hamid*, 23-vuotias farmaseuttiopiskelija Shopianista, Intian hallinnoimasta Kashmirista, kun hän ja kymmenet muut kashmirilaiset opiskelijat suuntasivat lentokentälle palatakseen kotiin. “Perheemme panikoivat. Äitini rukoili minua palaamaan. Hän pelkäsi henkeni puolesta”, hän kertoi TRT Worldille.

“Muutamassa tunnissa noin 60 kashmirilaista opiskelijaa eri oppilaitoksista kiirehti lentokentälle”, hän sanoi. Monet joutuivat lainaamaan rahaa maksaakseen viime hetkellä varatut lennot. Jotkut jäivät kaupunkiin, peläten astua ulos asuntoloistaan.

“Kolmen päivän ajan tuskin nukuimme tai söimme”, toinen nimetön opiskelija kertoi. “Pelko oli musertavaa.”

Vastareaktiot ovat myös ulottuneet oppilaitoksiin, joita perinteisesti pidetään turvallisina tiloina.

Delhin Jamia Millia Islamia -yliopistossa 24-vuotias kashmirilainen nainen, joka suorittaa maisterin tutkintoaan, joutui hyökkäyksen kohteeksi kampuksella huhtikuun 27. päivänä keittiötyöntekijän toimesta.

Vaikka poliisi väitti tapausta henkilökohtaiseksi riidaksi, opiskelijaryhmät, kuten All India Students' Association (AISA), yhdistivät sen laajempaan kashmirilaisvastaisuuden trendiin. He kritisoivat yliopiston turvallisuuspuutteita ja tuomitsivat hyökkäyksen osana Pahalgamin jälkeistä kashmirilaisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä.

Tämä tapaus on syventänyt kashmirilaisten opiskelijoiden haavoittuvuuden tunnetta, jopa paikoissa, joiden pitäisi suojella heitä.

Viha verkossa ja tuotetut narratiivit

Verkossa leviävä viha ja väärät narratiivit pahentavat heidän pelkoaan.

Oikeistovaikuttajat ja Hindutvaan kytkeytyvät tilit ovat täyttäneet Twitterin, Facebookin ja Instagramin kaltaisia alustoja vihaan yllyttävällä retoriikalla, jossa kashmirilaisia kuvataan terroristien tukijoina. Jotkut julkaisut ovat avoimesti kehottaneet väkivaltaan, myös seksuaaliseen väkivaltaan kashmirilaisia naisia vastaan.

Jopa vaaleilla valitut virkamiehet ovat lähteneet mukaan hysterian levittämiseen. BJP:n MLA Suvendu Adhikari syytti valheellisesti kahta kashmirilaista miestä epäilyttävän valvontalaitteiston asentamisesta. Syyte johti siihen, että Hindu Raksha Dal -ryhmän jäsenet, jotka harjoittavat oman käden oikeutta, uhkasivat kashmirilaisia muslimiopiskelijoita Dehradunissa poistumaan osavaltiosta tai 'kohtaamaan seuraukset.'

Poliisitutkimukset paljastivat myöhemmin, että Adhikarin syyttämät miehet olivat Madhya Pradeshista kotoisin olevia insinöörejä, jotka asensivat tavallista internetlaitetta.

“Tämä kaava on johdonmukainen tutkimuksemme kanssa”, sanoi Raqib Hameed Naik, Centre for the Study of Organised Hate -keskuksen toiminnanjohtaja, TRT Worldille. “Pahalgamin hyökkäyksen kaltaisia tapahtumia käytetään aseena yleisen mielipiteen kiihottamiseen ja vihan mobilisointiin.”

Verkossa leviävien uhkien lisäksi todelliset seuraukset ovat vakavia.

Jammu ja Kashmir Students Associationin Nasir Khuehami kertoi TRT Worldille, että hän on saanut lukuisia puheluita 'ahdistuneilta opiskelijoilta.'

“Olen saanut satoja puheluita kashmirilaisilta opiskelijoilta eri puolilta Intiaa, he ovat peloissaan”, hän sanoi.

Uttarakhandissa raportoitu sanallinen ja fyysinen väkivalta kashmirilaisia opiskelijoita kohtaan sekä nuorten naisten häirintä Punjabin Khararissa ovat lisänneet pelkoa. Heitä on syytetty 'terrorismin levittämisestä.' Vaikka oppilaitokset ovat lisänneet kampusturvallisuutta, henkiset arvet ovat jääneet.

“Tytöt olivat peloissaan ja järkyttyneitä; he kiirehtivät takaisin asuntoloihinsa tuntien itsensä täysin avuttomiksi”, sanoi Mir Tufail, saman oppilaitoksen kashmirilainen opiskelija.

Jotkut opiskelijat löysivät odottamatonta ystävällisyyttä. Dehradunissa eräs kashmirilainen opiskelija kertoi paikallisen hinduperheen suojelleen häntä pahimpina päivinä: “He eivät antaneet minun mennä ulos sinä aikana. He varmistivat, että pysyin turvassa.”

Mutta useimmat kashmirilaiset opiskelijat kohtaavat nyt musertavia valintoja: asettaako turvallisuus etusijalle vai riskeerata kesäkuulle suunnitellut tärkeät loppukokeet.

Poliittinen vastaus pelon keskellä

Vastatessaan hyökkäysten kasvavasta määrästä kertoviin raportteihin, Jammun ja Kashmirin pääministeri Omar Abdullah kehotti Intian osavaltioiden johtajia varmistamaan kashmirilaisten opiskelijoiden turvallisuuden.

“J&K:n hallitus on yhteydessä osavaltioiden hallituksiin, joista nämä raportit ovat peräisin. Olen pyytänyt heitä kiinnittämään asiaan erityistä huomiota”, Abdullah kirjoitti X:ssä.

Apua etsiville kashmirilaisille jaettiin nopeasti helplinenumeroita. Mutta monille opiskelijoille viranomaisten vakuuttelut tuntuvat todellisuudesta irtaantuneelta.

Ahmad*, kuudennen lukukauden opiskelija, joka lähti Kashmirista kolme vuotta sitten opiskelemaan Dehraduniin, sanoi, ettei enää tiedä, mistä löytää turvaa.

“Kasvoin konfliktin keskellä — sotilaspiirityksiä, etsintäoperaatioita. Opiskelu Kashmirin ulkopuolella piti olla pakoni. Mutta nyt emme tunne olevamme turvassa missään.”

Peoples Democratic Party (PDP) -puolueen johtaja Iltija Mufti tiivisti synkän todellisuuden: “Joka kerta, kun tapahtuu terrori-isku, se jollain tavalla palaa vainoamaan meitä. Kashmirilaiset opiskelijat, kauppiaat, liikemiehet – heistä tulee helppoja kohteita.”

Hän kertoi TRT Worldille, että viimeisten kahdeksan vuoden aikana oikeistolaisten ryhmien toiminta on tarkoituksella hämärtänyt eron muslimien, kashmirilaisten ja militanttien välillä, mikä on lisännyt yleistä epäluuloa ja vihaa.

Poliittinen analyytikko Praveen Donthi jakoi tämän huolen ja sanoi, että hallituksen Hindutva-vetoinen politiikka on pelkistänyt Kashmirin 'turvallisuusongelmaksi,' samalla syventäen vieraantumista ja epäluottamusta.

“Intian hallituksen on puututtava kasvavaan vieraantumiseen kashmirilaisten keskuudessa, palautettava heidän poliittinen äänensä ja oltava suoraan vuorovaikutuksessa heidän kanssaan, jos halutaan toivoa kestävästä rauhasta”, hän sanoi.

Kashmirilaisille ympäri Intiaa turvallisuuden etsiminen on edelleen epävarma ja uuvuttava matka.

*Nimet on muutettu kashmirilaisten opiskelijoiden suojelemiseksi kostolta ja häirinnältä.