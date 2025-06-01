Pol’śada ilbaşı saylawlarınıñ ikençe turı yäkşämbe könne başlandı.
Yaqınça 29 million terkälgän saylawçı Varşava mêrı, liberal’ qaraşlı Rafal Tşaskovskiy belän konservativ millätçe Karol’ Navrośkiy arasındağı yarışta tawış birä.
İlneñ Milli saylaw komissiyäse saylaw uçaktoklarınıñ cirle waqıt belän irtänge säğat’ 7.00 dä açılıp, kiçke säğat’ 21.00 dä yabılaçağın xäbär itte.
İkençe tur 18 maydağı berençe turda ber namzät tä 50% tan artıq tawış cıya almaw säbäple uza. Ul turda qatnaşu küläme 67,31% bulıp terkälgän ide.
53 yäş’lek Tşaskovskiy berençe turda tawışlarnıñ 31,36%ın alıp az gına östenlek belän alda ide, 42 yäş’lek Navrośkiy 29,54% tawış cıydı.
Bu saylaw näticäseneñ Pol’śanıñ säyäsi yünäleşenä häm Awrupa Berlege belän mönäsäbätlärenä möhim yoğıntı yasawı kötelä.