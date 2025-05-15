Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?
Ärdoğan saqlanu bäyläneşlären köçäytü häm ike Urta diñgez ile arasındağı säwdä mönäsäbätlären tiränäytü maqsatınnan İtaliyä xökümäte räise Meloni belän Rimda oçraştı.Ärdoğan saqlanu bäyläneşlären köçäytü häm ike Urta diñgez ile arasındağı säwdä mönäsäbätlären tiränäytü maqsatınnan İtaliyä xökümäte räise Meloni belän Rimda oçraştı.
Qıtay häm AQŞ arasında däwam itüçe salım tarifları bäxäsendä kem östenräk?Qıtay häm AQŞ arasında däwam itüçe salım tarifları bäxäsendä kem östenräk?
Vaşington häm Pekin arasında ber-berse belän üçläşü räweşendäge tamğaxanä salımnarı arta häm iq’tisadi hälakättän qurqularnı kübäytä. Belgeçlär bäyälär üsü, täêminat çılbırı özelü häm dön’ya iq’tisadınıñ keçeräyüe turında kisätä.Vaşington häm Pekin arasında ber-berse belän üçläşü räweşendäge tamğaxanä salımnarı arta häm iq’tisadi hälakättän qurqularnı kübäytä. Belgeçlär bäyälär üsü, täêminat çılbırı özelü häm dön’ya iq’tisadınıñ keçeräyüe turında kisätä.
Tramp Smitson muzeyların Amerikağa qarşı ideologiyädän çistarta başlıyTramp Smitson muzeyların Amerikağa qarşı ideologiyädän çistarta başlıy
İlbaşı urınbasarı JD Vêns Tramp idaräseneñ Smitson mileklärennän kiräksez ideologik täêsir bularaq kürüçe närsälärne alıp quyu tırışlıqlarına citäkçelek itäçäk.İlbaşı urınbasarı JD Vêns Tramp idaräseneñ Smitson mileklärennän kiräksez ideologik täêsir bularaq kürüçe närsälärne alıp quyu tırışlıqlarına citäkçelek itäçäk.
Törkiyä, Ğazzädäge İzrail höcümnären gäyepläp, xalıqara cämäğätçelekne êşkä kereşergä çaqırdıTörkiyä, Ğazzädäge İzrail höcümnären gäyepläp, xalıqara cämäğätçelekne êşkä kereşergä çaqırdı
Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı: İzrailneñ yaña köç qullanu, qırıslıq spiralenä säbäp buluı qabul itelerlek tügel”Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı: İzrailneñ yaña köç qullanu, qırıslıq spiralenä säbäp buluı qabul itelerlek tügel”