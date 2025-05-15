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MÄDÄNİYÄT
Tramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştı
AQŞ ilbaşı Tramp Süriyädäge “DEAŞ” mäxkümnäre totıluçı üzäklärneñ cawaplılığın, xäzerge waqıtta “PKK/YPG” terrorçı oyışması kontrole astında bulğan üzäklärne üz qulına alu öçen äş-Şäraağa möräcäğat’ itte.
Tramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştı
Franśuz mäxkämäse aktyer Jerar Depard’yenı fil’m töşergändä censi bäylänüdä ğayeple dip taptı
76 yäşendäge fil’m yoldızı şartlı räweştä 18 ayğa törmägä xökem itelde.
Franśuz mäxkämäse aktyer Jerar Depard’yenı fil’m töşergändä censi bäylänüdä ğayeple dip taptı
“Baidu” yasalma fähem yärdämendä xayvannar telen añlarğa teli
Qıtay texnologiya şirkäte yasalma intellektnıñ xayvannar belän keşelär arasında niçek itep êlemtä urnaştıra alaçağın sınap qarıy.
“Baidu” yasalma fähem yärdämendä xayvannar telen añlarğa teli
Fiker
opinion
Törkiyä ilbaşı Ärdoğan "TRT"ne 61 yıllığı belän qotlıy
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan “X” platformasında urtaqlaşqan qotlawnamäsendä “TRT”neñ xalıqara arenada Törki̇yänieñ awazı buluın, dön’yadagı iñ köçle media oyışmaları arasına kerüen äytep uzdı.
Ğosman Xämdi Bäyneñ kartinası London aukśionında 1 million funt-sterlingka satıldı
Robotlar Qıtayda ütkärelgän marafonda keşelär belän bergä yarıştı
Törkiyäneñ Gaziantäp şähäre 2025nçe yılğı Awrupa bülägen aldı
Törkiyä häm Üzbäkstan Xalıqara törki däwlätlär universitetın açıp cibärde
Aljir räsmi yazışularda franśuz telen ğaräpçä häm inglizçä belän almaştıra
Aljir futbol federaśiyäse klublarına barlıq yazularda tiz arada ğärapçä qullana başlaw kürsätmäse birde.
Aljir räsmi yazışularda franśuz telen ğaräpçä häm inglizçä belän almaştıra
Ärdoğan: "Törkiyä pilotsız oçu apparatları texnologiyäsendä dön’yanıñ iñ aldınğı öç ile arasında"
Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan, “TEKNOFEST”nıñ rolenä häm strategik proyektlarına tuqtalıp, Törkiyäneñ kiläçäkkä bäylelegen assızıqladı
Ärdoğan: "Törkiyä pilotsız oçu apparatları texnologiyäsendä dön’yanıñ iñ aldınğı öç ile arasında"
Bayraktar: “Yuğarı texnologiya häm yasalma intellekt — yaña dön’yanıñ açqıçı”
“TEKNOFEST” idarä şurası başlığı Sälçuk Bayraktar Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäteneñ Urta diñgezneñ üzägendä texnologiya häm fän üzäge bulırğa tiyeşlegen äytte
Bayraktar: “Yuğarı texnologiya häm yasalma intellekt — yaña dön’yanıñ açqıçı”
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