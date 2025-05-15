Tramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştıTramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştı
AQŞ ilbaşı Tramp Süriyädäge “DEAŞ” mäxkümnäre totıluçı üzäklärneñ cawaplılığın, xäzerge waqıtta “PKK/YPG” terrorçı oyışması kontrole astında bulğan üzäklärne üz qulına alu öçen äş-Şäraağa möräcäğat’ itte.AQŞ ilbaşı Tramp Süriyädäge “DEAŞ” mäxkümnäre totıluçı üzäklärneñ cawaplılığın, xäzerge waqıtta “PKK/YPG” terrorçı oyışması kontrole astında bulğan üzäklärne üz qulına alu öçen äş-Şäraağa möräcäğat’ itte.
Franśuz mäxkämäse aktyer Jerar Depard’yenı fil’m töşergändä censi bäylänüdä ğayeple dip taptıFranśuz mäxkämäse aktyer Jerar Depard’yenı fil’m töşergändä censi bäylänüdä ğayeple dip taptı
76 yäşendäge fil’m yoldızı şartlı räweştä 18 ayğa törmägä xökem itelde.76 yäşendäge fil’m yoldızı şartlı räweştä 18 ayğa törmägä xökem itelde.
“Baidu” yasalma fähem yärdämendä xayvannar telen añlarğa teli“Baidu” yasalma fähem yärdämendä xayvannar telen añlarğa teli
Qıtay texnologiya şirkäte yasalma intellektnıñ xayvannar belän keşelär arasında niçek itep êlemtä urnaştıra alaçağın sınap qarıy.Qıtay texnologiya şirkäte yasalma intellektnıñ xayvannar belän keşelär arasında niçek itep êlemtä urnaştıra alaçağın sınap qarıy.
Fiker
Törkiyä ilbaşı Ärdoğan "TRT"ne 61 yıllığı belän qotlıy
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan “X” platformasında urtaqlaşqan qotlawnamäsendä “TRT”neñ xalıqara arenada Törki̇yänieñ awazı buluın, dön’yadagı iñ köçle media oyışmaları arasına kerüen äytep uzdı.Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan “X” platformasında urtaqlaşqan qotlawnamäsendä “TRT”neñ xalıqara arenada Törki̇yänieñ awazı buluın, dön’yadagı iñ köçle media oyışmaları arasına kerüen äytep uzdı.
Törkiyä ilbaşı Ärdoğan "TRT"ne 61 yıllığı belän qotlıyTörkiyä ilbaşı Ärdoğan "TRT"ne 61 yıllığı belän qotlıy
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan “X” platformasında urtaqlaşqan qotlawnamäsendä “TRT”neñ xalıqara arenada Törki̇yänieñ awazı buluın, dön’yadagı iñ köçle media oyışmaları arasına kerüen äytep uzdı.Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan “X” platformasında urtaqlaşqan qotlawnamäsendä “TRT”neñ xalıqara arenada Törki̇yänieñ awazı buluın, dön’yadagı iñ köçle media oyışmaları arasına kerüen äytep uzdı.
Aljir räsmi yazışularda franśuz telen ğaräpçä häm inglizçä belän almaştıraAljir räsmi yazışularda franśuz telen ğaräpçä häm inglizçä belän almaştıra
Aljir futbol federaśiyäse klublarına barlıq yazularda tiz arada ğärapçä qullana başlaw kürsätmäse birde.Aljir futbol federaśiyäse klublarına barlıq yazularda tiz arada ğärapçä qullana başlaw kürsätmäse birde.
Ärdoğan: "Törkiyä pilotsız oçu apparatları texnologiyäsendä dön’yanıñ iñ aldınğı öç ile arasında"Ärdoğan: "Törkiyä pilotsız oçu apparatları texnologiyäsendä dön’yanıñ iñ aldınğı öç ile arasında"
Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan, “TEKNOFEST”nıñ rolenä häm strategik proyektlarına tuqtalıp, Törkiyäneñ kiläçäkkä bäylelegen assızıqladıTörkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan, “TEKNOFEST”nıñ rolenä häm strategik proyektlarına tuqtalıp, Törkiyäneñ kiläçäkkä bäylelegen assızıqladı
Bayraktar: “Yuğarı texnologiya häm yasalma intellekt — yaña dön’yanıñ açqıçı”Bayraktar: “Yuğarı texnologiya häm yasalma intellekt — yaña dön’yanıñ açqıçı”
“TEKNOFEST” idarä şurası başlığı Sälçuk Bayraktar Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäteneñ Urta diñgezneñ üzägendä texnologiya häm fän üzäge bulırğa tiyeşlegen äytte“TEKNOFEST” idarä şurası başlığı Sälçuk Bayraktar Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäteneñ Urta diñgezneñ üzägendä texnologiya häm fän üzäge bulırğa tiyeşlegen äytte