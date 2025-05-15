M’yanma oppoziśiyäse: xunta hawa höcümendä 17 uquçınıñ ğomere özeldeM’yanma oppoziśiyäse: xunta hawa höcümendä 17 uquçınıñ ğomere özelde
2021nçe yılda tüntäreleş belän xakimiyätkä kire kilgän armiya protestlarnı bastıru öçen ütergeç köç qullanğannan birle M’yanmada bäreleşlär däwam itä.2021nçe yılda tüntäreleş belän xakimiyätkä kire kilgän armiya protestlarnı bastıru öçen ütergeç köç qullanğannan birle M’yanmada bäreleşlär däwam itä.
Zelenskiy Putinnıñ İstanbulda tınıçlıq söyläşülären qabat başlatu täq’dimen qabul itteZelenskiy Putinnıñ İstanbulda tınıçlıq söyläşülären qabat başlatu täq’dimen qabul itte
Diplomatik tırışlıqlar yañadan canlanğan bu çorda Zelenskiy Putinnı Törkiyädä şäxsän kötüen belderde, ä Putin isä söyläşülär ütkärü öçen Törkiyädän yärdäm soradıDiplomatik tırışlıqlar yañadan canlanğan bu çorda Zelenskiy Putinnı Törkiyädä şäxsän kötüen belderde, ä Putin isä söyläşülär ütkärü öçen Törkiyädän yärdäm soradı
FİKER
Hindstannıñ Käşmirdäge xoquq suğışı İzrailneñ kolonial urnaşu uyın kitabın çağıldıra
Qanun qısaların manipulaśiyäläp häm byurokratik telne qoral itep qullanıp, Hindstan häm İzrail global xisap birä aludan iqtisadi köç, säyäsi ittifaqlar häm strategik bitaraflıq tarafınnan saqlanğan parallel kolonial urnaşu kön tärtibenä omtılaQanun qısaların manipulaśiyäläp häm byurokratik telne qoral itep qullanıp, Hindstan häm İzrail global xisap birä aludan iqtisadi köç, säyäsi ittifaqlar häm strategik bitaraflıq tarafınnan saqlanğan parallel kolonial urnaşu kön tärtibenä omtıla
Hindstannıñ Käşmirdäge xoquq suğışı İzrailneñ kolonial urnaşu uyın kitabın çağıldıraHindstannıñ Käşmirdäge xoquq suğışı İzrailneñ kolonial urnaşu uyın kitabın çağıldıra
Qanun qısaların manipulaśiyäläp häm byurokratik telne qoral itep qullanıp, Hindstan häm İzrail global xisap birä aludan iqtisadi köç, säyäsi ittifaqlar häm strategik bitaraflıq tarafınnan saqlanğan parallel kolonial urnaşu kön tärtibenä omtılaQanun qısaların manipulaśiyäläp häm byurokratik telne qoral itep qullanıp, Hindstan häm İzrail global xisap birä aludan iqtisadi köç, säyäsi ittifaqlar häm strategik bitaraflıq tarafınnan saqlanğan parallel kolonial urnaşu kön tärtibenä omtıla
Ärdoğannan Makronğa häm Putinğa: Törkiyä Ukraina-Rusiyä söyläşülären qabul itärgä äzerÄrdoğannan Makronğa häm Putinğa: Törkiyä Ukraina-Rusiyä söyläşülären qabul itärgä äzer
Ärdoğan Ukraina häm Rusiyä arasındağı tınıçlıq söyläşülären alğa cibärü öçen franśuz häm rus liderları belän söyläşte, tınıçlıqnı urnaştıru barışındağı “tarixi borılış noqtasına” basım yasadıÄrdoğan Ukraina häm Rusiyä arasındağı tınıçlıq söyläşülären alğa cibärü öçen franśuz häm rus liderları belän söyläşte, tınıçlıqnı urnaştıru barışındağı “tarixi borılış noqtasına” basım yasadı
AQŞ İlbaşı Tramp Qıtay räsmiläre belän säwdä mäs’äläsendä “bik yaxşı cıyılış” ütkärülären iğlan itteAQŞ İlbaşı Tramp Qıtay räsmiläre belän säwdä mäs’äläsendä “bik yaxşı cıyılış” ütkärülären iğlan itte
AQŞ İlbaşı Donald Tramp şimbä tönendä Şveyśariyädä Qıtay räsmiläre belän säwdä mäs’äläsendä “bik yaxşı cıyılış” ütkärülären iğlan itteAQŞ İlbaşı Donald Tramp şimbä tönendä Şveyśariyädä Qıtay räsmiläre belän säwdä mäs’äläsendä “bik yaxşı cıyılış” ütkärülären iğlan itte
Ukraina belän Vengriya arasında şımçı krizisı: ike il ikeşär diplomatnı deportaśiyälädeUkraina belän Vengriya arasında şımçı krizisı: ike il ikeşär diplomatnı deportaśiyäläde
Vengriya prem’yer-ministrı Viktor Orbannıñ 2022nçe yılda Ukrainağa höcüm itkän Mäskäwgä yaqlaw kürsätüennän soñ Kiyev belän Budapeşt arasında soñğı yıllardağı mönäsäbätlär kiyerenke xäldäVengriya prem’yer-ministrı Viktor Orbannıñ 2022nçe yılda Ukrainağa höcüm itkän Mäskäwgä yaqlaw kürsätüennän soñ Kiyev belän Budapeşt arasında soñğı yıllardağı mönäsäbätlär kiyerenke xäldä