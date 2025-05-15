logo
SÄYÄSÄT
Tramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştı
Tramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştı
AQŞ ilbaşı Tramp Süriyädäge “DEAŞ” mäxkümnäre totıluçı üzäklärneñ cawaplılığın, xäzerge waqıtta “PKK/YPG” terrorçı oyışması kontrole astında bulğan üzäklärne üz qulına alu öçen äş-Şäraağa möräcäğat’ itte.
Süriyädä Trampnıñ sankśiyälärne beterü qararınnan soñ bäyräm ittelär
Süriyädä Trampnıñ sankśiyälärne beterü qararınnan soñ bäyräm ittelär
Süriyä tışqı êşlär ministrı Äsäd Xäsän Şäybani ileneñ AQŞ belän “ber-bereñä xörmät, ışanıç häm urtaq mänfäğat’lärgä nigezlänüçe” mönäsäbätlär tözergä äzer buluın citkerde.
Tripolida qorallı bäreleşlärdän soñ tınıçlıq urnaştırılğan
Tripolida qorallı bäreleşlärdän soñ tınıçlıq urnaştırılğan
Liviyä başqalası Tripolida yuğarı däräcäle iminlek komandirınıñ ülemennän soñ bäreleşlär buldı.
Tramp Qatarğa säfäre aldınnan Süriyä däwlät başlığı Äxmäd äş - Şara belän oçraşaçaq
Tawışlarnı sanaw tämamlanıp kilgändä Albaniyädä Êdi Ramanıñ zur ciñü yawlawı kötelä
AQŞ ilbaşı Tramp, Soğud Ğaräbstanı belän kileşülär tözüne maqsat itep, Farsı qultığı säfären başlıy
Paqıstan armiyäse: uzğan atnada Hindstan belän bäreleşlärdä 40 grajdanlı, 11 ğaskäri üterelde
Liviya başqalasınда bäreleşlär başlanu säbäple Tripoli xalqın öydä qalırğa çaqırdılar
Qıtay, Latin Amerika belän bergä front oyıştırıp, Trampnıñ säwdä suğışına qarşı torunı maqsat itä
Tramp Farsı qultığına säfär yasıy
Hindstan armiyäse: Hindstan belän Paqıstan komandirları düşämbe kiç söyläşäçäk
M’yanma oppoziśiyäse: xunta hawa höcümendä 17 uquçınıñ ğomere özelde
2021nçe yılda tüntäreleş belän xakimiyätkä kire kilgän armiya protestlarnı bastıru öçen ütergeç köç qullanğannan birle M’yanmada bäreleşlär däwam itä.
M’yanma oppoziśiyäse: xunta hawa höcümendä 17 uquçınıñ ğomere özelde
“Sezne Törkiyädä kötäm”
Vladimir Putin tuqtap qalğan söyläşülärne başlatu öçen Kiyev citäkçelegenä çaqıru yasadı
“Sezne Törkiyädä kötäm”
Zelenskiy Putinnıñ İstanbulda tınıçlıq söyläşülären qabat başlatu täq’dimen qabul itte
Diplomatik tırışlıqlar yañadan canlanğan bu çorda Zelenskiy Putinnı Törkiyädä şäxsän kötüen belderde, ä Putin isä söyläşülär ütkärü öçen Törkiyädän yärdäm soradı
Zelenskiy Putinnıñ İstanbulda tınıçlıq söyläşülären qabat başlatu täq’dimen qabul itte
FİKER
opinion
Hindstannıñ Käşmirdäge xoquq suğışı İzrailneñ kolonial urnaşu uyın kitabın çağıldıra
Qanun qısaların manipulaśiyäläp häm byurokratik telne qoral itep qullanıp, Hindstan häm İzrail global xisap birä aludan iqtisadi köç, säyäsi ittifaqlar häm strategik bitaraflıq tarafınnan saqlanğan parallel kolonial urnaşu kön tärtibenä omtıla
"Axırğa qädär suğışırğa äzer": Pekinnıñ bu süzläre närsäne añlata?
Tramp-Netan’yaxu mönäsäbätlärendä yaña çor: tuğrılıq häm kiyerenkelek arasında
Şol’śnıñ töşüennän soñ Germaniyä yul çatında
Ärdoğannan Makronğa häm Putinğa: Törkiyä Ukraina-Rusiyä söyläşülären qabul itärgä äzer
Ärdoğan Ukraina häm Rusiyä arasındağı tınıçlıq söyläşülären alğa cibärü öçen franśuz häm rus liderları belän söyläşte, tınıçlıqnı urnaştıru barışındağı “tarixi borılış noqtasına” basım yasadı
Ärdoğannan Makronğa häm Putinğa: Törkiyä Ukraina-Rusiyä söyläşülären qabul itärgä äzer
AQŞ İlbaşı Tramp Qıtay räsmiläre belän säwdä mäs’äläsendä “bik yaxşı cıyılış” ütkärülären iğlan itte
AQŞ İlbaşı Donald Tramp şimbä tönendä Şveyśariyädä Qıtay räsmiläre belän säwdä mäs’äläsendä “bik yaxşı cıyılış” ütkärülären iğlan itte
AQŞ İlbaşı Tramp Qıtay räsmiläre belän säwdä mäs’äläsendä “bik yaxşı cıyılış” ütkärülären iğlan itte
Ukraina belän Vengriya arasında şımçı krizisı: ike il ikeşär diplomatnı deportaśiyäläde
Vengriya prem’yer-ministrı Viktor Orbannıñ 2022nçe yılda Ukrainağa höcüm itkän Mäskäwgä yaqlaw kürsätüennän soñ Kiyev belän Budapeşt arasında soñğı yıllardağı mönäsäbätlär kiyerenke xäldä
Ukraina belän Vengriya arasında şımçı krizisı: ike il ikeşär diplomatnı deportaśiyäläde
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us