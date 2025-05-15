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Tramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştı
AQŞ ilbaşı Tramp Süriyädäge “DEAŞ” mäxkümnäre totıluçı üzäklärneñ cawaplılığın, xäzerge waqıtta “PKK/YPG” terrorçı oyışması kontrole astında bulğan üzäklärne üz qulına alu öçen äş-Şäraağa möräcäğat’ itte.
Tramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştı
BMO, Liviyädäge bäreleşlär qabat başlağannan soñ, utnı tuqtatırğa çaqırdı
Liviyä mediası bäreleşlär arqasında Mitiga aêroportındağı oçışlarnıñ tuqtatıluın, başqaladağı mäktäplärdä däreslärneñ ğamäldän çığarıluın belderde.
BMO, Liviyädäge bäreleşlär qabat başlağannan soñ, utnı tuqtatırğa çaqırdı
Paqıstan Hindstan ğaskäriyen tapşırdı
Hindstannıñ Çik buyı iminlege köçe ğaskäriye bilgele protokollar qısalarında Hindstanğa kire tapşırıldı.
Paqıstan Hindstan ğaskäriyen tapşırdı
Cirteträwlär kötmi: İstanbul fäläqätne totqarlaw öçen waqıt belän yarışa
Cirteträwlär kötmi: İstanbul fäläqätne totqarlaw öçen waqıt belän yarışa
Soñğı fäläqätlär häm yaqınlaşıp kilüçe yanawlar belän teträngän Törkiyä çirattağı zilzilägä qädär İstanbulnı üzgärtügä yünälä.
Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?
Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?
Qıtay häm AQŞ arasında däwam itüçe salım tarifları bäxäsendä kem östenräk?
Qıtay häm AQŞ arasında däwam itüçe salım tarifları bäxäsendä kem östenräk?
Avstraliyädä melioidoz êpidemiyäse: ülüçelär sanı arta
Tön’yaq Kvinslendta melioidoz belän awıruı oçraqları arta, 2025 nçe yılda 31 keşeneñ üleme raslanğan
Avstraliyädä melioidoz êpidemiyäse: ülüçelär sanı arta
FIKER
opinion
Tramp Ğazzä suğışın beterergä çaqırdı
İzrail bu çaqıruğa qolaq salırmı?
Hindstannıñ Käşmirdäge xoquq suğışı İzrailneñ kolonial urnaşu uyın kitabın çağıldıra
"Axırğa qädär suğışırğa äzer": Pekinnıñ bu süzläre närsäne añlata?
"OpenAI”nıñ media şirkätläre belän kileşüläre jurnalistlarnı yalğıştırırğa mömkinme?
İlbaşı Ärdoğan: “Livanda utnı tuqtatudan bez bik qanäğat’
Süriyädä Trampnıñ sankśiyälärne beterü qararınnan soñ bäyräm ittelär
Süriyä tışqı êşlär ministrı Äsäd Xäsän Şäybani ileneñ AQŞ belän “ber-bereñä xörmät, ışanıç häm urtaq mänfäğat’lärgä nigezlänüçe” mönäsäbätlär tözergä äzer buluın citkerde.
Süriyädä Trampnıñ sankśiyälärne beterü qararınnan soñ bäyräm ittelär
Tağın da
Tawışlarnı sanaw tämamlanıp kilgändä Albaniyädä Êdi Ramanıñ zur ciñü yawlawı kötelä
Tawışlarnı sanaw tämamlanıp kilgändä Albaniyädä Êdi Ramanıñ zur ciñü yawlawı kötelä
Prem’yer-ministr Êdi Ramanıñ Sośialist partiyäse saylawda ciñüennän soñ tağın ber çornı garantiyäläp, Awrupa Berlegenä äğ’zalıq yünäleşendä tizlek qazandı.
“PKK”nı närsä tarqattı?
Törkiyä terror oyışmasınıñ köçen beterep, distälärçä yıl däwam itkän terrorçılıqnı yuqqa çığardı.
Tramp Qatarğa säfäre aldınnan Süriyä däwlät başlığı Äxmäd äş - Şara belän oçraşaçaq
Tramp Soğud Ğaräbstanı täxet varisı prinś Möxämmäd bin Sälman häm Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ anı bu adımnı yasarğa êtärüen äytte
Dön’yanıñ iñ fäqıyr’ däwlät başlığı yaqtı dön’yadan kitte
Êlekke Urugvay ilbaşı Xose Muxika 89 yäşendä ide
İzrail höcümendä üterelgän jurnalist Xäsän Eslayeh kem ide?
Franśuz mäxkämäse aktyer Jerar Depard’yenı fil’m töşergändä censi bäylänüdä ğayeple dip taptı
Tripolida qorallı bäreleşlärdän soñ tınıçlıq urnaştırılğan
Ğazzä kritik qıtlıq riskı astında
AQŞ ilbaşı Tramp, Soğud Ğaräbstanı belän kileşülär tözüne maqsat itep, Farsı qultığı säfären başlıy
Bügenge kön tärtibe
Paqıstan armiyäse: uzğan atnada Hindstan belän bäreleşlärdä 40 grajdanlı, 11 ğaskäri üterelde
Paqıstan armiyäse: uzğan atnada Hindstan belän bäreleşlärdä 40 grajdanlı, 11 ğaskäri üterelde
Liviya başqalasınда bäreleşlär başlanu säbäple Tripoli xalqın öydä qalırğa çaqırdılar
Liviya başqalasınда bäreleşlär başlanu säbäple Tripoli xalqın öydä qalırğa çaqırdılar
Qıtay, Latin Amerika belän bergä front oyıştırıp, Trampnıñ säwdä suğışına qarşı torunı maqsat itä
Qıtay, Latin Amerika belän bergä front oyıştırıp, Trampnıñ säwdä suğışına qarşı torunı maqsat itä
Keşe xoquqları oyışmaları Ğazzädäge genośidqa yul quyuı öçen Böyekbritaniyägä qarata däğ’wa açtı
Keşe xoquqları oyışmaları Ğazzädäge genośidqa yul quyuı öçen Böyekbritaniyägä qarata däğ’wa açtı
Videolar
İzrailneñ Cäbäliyädäge hawa höcümnärendä kim digändä 40 fälästinle hälaq buldı
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İzrail Xan Yunustağı Awrupa xastaxanäsenä höcüm itte
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İzraille-amerikalı äsir Êdan Aleksandr irekkä çığarıldı
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Fälästinle jurnalist İzrail höcümendä ülde
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Fälästin balıqçıları İzrail utı näticäsendä yaralanğan
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Küp uqılğannar
Tramp Farsı qultığına säfär yasıy
SÄYÄSÄT
Tramp Farsı qultığına säfär yasıy
Yañalıqlardan tış
Makron narkotik qullanamı?
Makron narkotik qullanamı?
Altun: “PKK”nıñ tarqaluı “Terrordan azat Törkiyä” qaraşının köçäyüen kürsätä”
Altun: “PKK”nıñ tarqaluı “Terrordan azat Törkiyä” qaraşının köçäyüen kürsätä”
Hindstan armiyäse: Hindstan belän Paqıstan komandirları düşämbe kiç söyläşäçäk
Hindstan armiyäse: Hindstan belän Paqıstan komandirları düşämbe kiç söyläşäçäk
M’yanma oppoziśiyäse: xunta hawa höcümendä 17 uquçınıñ ğomere özelde
M’yanma oppoziśiyäse: xunta hawa höcümendä 17 uquçınıñ ğomere özelde
Podkastlar
Köndälek qısqaça xäbärlär 14.05.2025
03:02
Köndälek qısqaça xäbärlär 14.05.2025
İsem yazmışqa täêsir itäme?
04:56
İsem yazmışqa täêsir itäme?
Yaponiyägä mega cir teträw yanıy
07:10
Yaponiyägä mega cir teträw yanıy
Atom-töş ênergiyäse: texnologiyä gigantları öçen yaña çik
05:32
Atom-töş ênergiyäse: texnologiyä gigantları öçen yaña çik
Pesilär dön'ya belän idarä itä
05:23
Pesilär dön'ya belän idarä itä
Öyrän
Nigeriyanıñ Benue töbägendäge höcümnärdä kimendä 23 keşe ülde
Nigeriyanıñ Benue töbägendäge höcümnärdä kimendä 23 keşe ülde
“Sezne Törkiyädä kötäm”
“Sezne Törkiyädä kötäm”
Zelenskiy Putinnıñ İstanbulda tınıçlıq söyläşülären qabat başlatu täq’dimen qabul itte
Zelenskiy Putinnıñ İstanbulda tınıçlıq söyläşülären qabat başlatu täq’dimen qabul itte
Kön’yaq Afrikada transport qazası
Kön’yaq Afrikada transport qazası
Bangladeşta yäşennän çıqqan yanğında kimendä 13 keşe ülde yäisä yaralandı
Bangladeşta yäşennän çıqqan yanğında kimendä 13 keşe ülde yäisä yaralandı
Ärdoğannan Makronğa häm Putinğa: Törkiyä Ukraina-Rusiyä söyläşülären qabul itärgä äzer
Ärdoğannan Makronğa häm Putinğa: Törkiyä Ukraina-Rusiyä söyläşülären qabul itärgä äzer
Amerikan säwdä räsmi zatı: AQŞ Törkiyä belän irekle säwdä öçen basım yasarğa tiyeş
Amerikan säwdä räsmi zatı: AQŞ Törkiyä belän irekle säwdä öçen basım yasarğa tiyeş
AQŞ İlbaşı Tramp Qıtay räsmiläre belän säwdä mäs’äläsendä “bik yaxşı cıyılış” ütkärülären iğlan itte
AQŞ İlbaşı Tramp Qıtay räsmiläre belän säwdä mäs’äläsendä “bik yaxşı cıyılış” ütkärülären iğlan itte
Kongo Demokratik Cömhüriyätendä köçle su basu fäläqäte
Kongo Demokratik Cömhüriyätendä köçle su basu fäläqäte
Sovet çorındağı kosmik apparat 53 yıl buyı orbitada qaldı
Sovet çorındağı kosmik apparat 53 yıl buyı orbitada qaldı
Ukraina belän Vengriya arasında şımçı krizisı: ike il ikeşär diplomatnı deportaśiyäläde
Ukraina belän Vengriya arasında şımçı krizisı: ike il ikeşär diplomatnı deportaśiyäläde
Ärdoğan yaña Papanı qotladı
Ärdoğan yaña Papanı qotladı
Paqıstan Hindstanğa qarşı "Bunyan-un-Marsoos" isemle xärbi operaśiya başlattı
Paqıstan Hindstanğa qarşı "Bunyan-un-Marsoos" isemle xärbi operaśiya başlattı
Germaniya häm AQŞ liderları Ukraina öçen yaqın xezmättäşlek başqarırğa süz birde
Germaniya häm AQŞ liderları Ukraina öçen yaqın xezmättäşlek başqarırğa süz birde
Hindstan-Paqıstan bäreleşüe kriket matçların tuqtattı
Hindstan-Paqıstan bäreleşüe kriket matçların tuqtattı
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