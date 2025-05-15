Tramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştıTramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştı
AQŞ ilbaşı Tramp Süriyädäge “DEAŞ” mäxkümnäre totıluçı üzäklärneñ cawaplılığın, xäzerge waqıtta “PKK/YPG” terrorçı oyışması kontrole astında bulğan üzäklärne üz qulına alu öçen äş-Şäraağa möräcäğat’ itte.AQŞ ilbaşı Tramp Süriyädäge “DEAŞ” mäxkümnäre totıluçı üzäklärneñ cawaplılığın, xäzerge waqıtta “PKK/YPG” terrorçı oyışması kontrole astında bulğan üzäklärne üz qulına alu öçen äş-Şäraağa möräcäğat’ itte.
BMO, Liviyädäge bäreleşlär qabat başlağannan soñ, utnı tuqtatırğa çaqırdıBMO, Liviyädäge bäreleşlär qabat başlağannan soñ, utnı tuqtatırğa çaqırdı
Liviyä mediası bäreleşlär arqasında Mitiga aêroportındağı oçışlarnıñ tuqtatıluın, başqaladağı mäktäplärdä däreslärneñ ğamäldän çığarıluın belderde.Liviyä mediası bäreleşlär arqasında Mitiga aêroportındağı oçışlarnıñ tuqtatıluın, başqaladağı mäktäplärdä däreslärneñ ğamäldän çığarıluın belderde.
Cirteträwlär kötmi: İstanbul fäläqätne totqarlaw öçen waqıt belän yarışaCirteträwlär kötmi: İstanbul fäläqätne totqarlaw öçen waqıt belän yarışa
Soñğı fäläqätlär häm yaqınlaşıp kilüçe yanawlar belän teträngän Törkiyä çirattağı zilzilägä qädär İstanbulnı üzgärtügä yünälä.Soñğı fäläqätlär häm yaqınlaşıp kilüçe yanawlar belän teträngän Törkiyä çirattağı zilzilägä qädär İstanbulnı üzgärtügä yünälä.
Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?Ärdoğan belän Meloni oçraşuı: İtaliyä-Törkiyä mönäsäbätlärendä nindi adımnar yasalaçaq?
Avstraliyädä melioidoz êpidemiyäse: ülüçelär sanı artaAvstraliyädä melioidoz êpidemiyäse: ülüçelär sanı arta
Tön’yaq Kvinslendta melioidoz belän awıruı oçraqları arta, 2025 nçe yılda 31 keşeneñ üleme raslanğanTön’yaq Kvinslendta melioidoz belän awıruı oçraqları arta, 2025 nçe yılda 31 keşeneñ üleme raslanğan
FIKER
Tramp Ğazzä suğışın beterergä çaqırdı
İzrail bu çaqıruğa qolaq salırmı?İzrail bu çaqıruğa qolaq salırmı?
Süriyädä Trampnıñ sankśiyälärne beterü qararınnan soñ bäyräm ittelärSüriyädä Trampnıñ sankśiyälärne beterü qararınnan soñ bäyräm ittelär
Süriyä tışqı êşlär ministrı Äsäd Xäsän Şäybani ileneñ AQŞ belän “ber-bereñä xörmät, ışanıç häm urtaq mänfäğat’lärgä nigezlänüçe” mönäsäbätlär tözergä äzer buluın citkerde.Süriyä tışqı êşlär ministrı Äsäd Xäsän Şäybani ileneñ AQŞ belän “ber-bereñä xörmät, ışanıç häm urtaq mänfäğat’lärgä nigezlänüçe” mönäsäbätlär tözergä äzer buluın citkerde.
Tağın da
“PKK”nı närsä tarqattı?
Törkiyä terror oyışmasınıñ köçen beterep, distälärçä yıl däwam itkän terrorçılıqnı yuqqa çığardı.
Tramp Qatarğa säfäre aldınnan Süriyä däwlät başlığı Äxmäd äş - Şara belän oçraşaçaq
Tramp Soğud Ğaräbstanı täxet varisı prinś Möxämmäd bin Sälman häm Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ anı bu adımnı yasarğa êtärüen äytte
Dön’yanıñ iñ fäqıyr’ däwlät başlığı yaqtı dön’yadan kitte
Êlekke Urugvay ilbaşı Xose Muxika 89 yäşendä ide
Tawışlarnı sanaw tämamlanıp kilgändä Albaniyädä Êdi Ramanıñ zur ciñü yawlawı kötelä
Prem’yer-ministr Êdi Ramanıñ Sośialist partiyäse saylawda ciñüennän soñ tağın ber çornı garantiyäläp, Awrupa Berlegenä äğ’zalıq yünäleşendä tizlek qazandı.
İzrail höcümendä üterelgän jurnalist Xäsän Eslayeh kem ide?
Franśuz mäxkämäse aktyer Jerar Depard’yenı fil’m töşergändä censi bäylänüdä ğayeple dip taptı
Tripolida qorallı bäreleşlärdän soñ tınıçlıq urnaştırılğan
Ğazzä kritik qıtlıq riskı astında
AQŞ ilbaşı Tramp, Soğud Ğaräbstanı belän kileşülär tözüne maqsat itep, Farsı qultığı säfären başlıy
“PKK”nı närsä tarqattı?
Törkiyä terror oyışmasınıñ köçen beterep, distälärçä yıl däwam itkän terrorçılıqnı yuqqa çığardı.
Tramp Qatarğa säfäre aldınnan Süriyä däwlät başlığı Äxmäd äş - Şara belän oçraşaçaq
Tramp Soğud Ğaräbstanı täxet varisı prinś Möxämmäd bin Sälman häm Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ anı bu adımnı yasarğa êtärüen äytte
Dön’yanıñ iñ fäqıyr’ däwlät başlığı yaqtı dön’yadan kitte
Êlekke Urugvay ilbaşı Xose Muxika 89 yäşendä ide
İzrail höcümendä üterelgän jurnalist Xäsän Eslayeh kem ide?
Franśuz mäxkämäse aktyer Jerar Depard’yenı fil’m töşergändä censi bäylänüdä ğayeple dip taptı
Tripolida qorallı bäreleşlärdän soñ tınıçlıq urnaştırılğan
Ğazzä kritik qıtlıq riskı astında
AQŞ ilbaşı Tramp, Soğud Ğaräbstanı belän kileşülär tözüne maqsat itep, Farsı qultığı säfären başlıy
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İzrailneñ Cäbäliyädäge hawa höcümnärendä kim digändä 40 fälästinle hälaq buldıİzrailneñ Cäbäliyädäge hawa höcümnärendä kim digändä 40 fälästinle hälaq buldı
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İzrail Xan Yunustağı Awrupa xastaxanäsenä höcüm itteİzrail Xan Yunustağı Awrupa xastaxanäsenä höcüm itte
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İzraille-amerikalı äsir Êdan Aleksandr irekkä çığarıldıİzraille-amerikalı äsir Êdan Aleksandr irekkä çığarıldı
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Fälästinle jurnalist İzrail höcümendä üldeFälästinle jurnalist İzrail höcümendä ülde
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Fälästin balıqçıları İzrail utı näticäsendä yaralanğanFälästin balıqçıları İzrail utı näticäsendä yaralanğan
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