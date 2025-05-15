Bügenge kön tärtibe
Hindstannıñ Käşmirdäge xoquq suğışı İzrailneñ kolonial urnaşu uyın kitabın çağıldıraHindstannıñ Käşmirdäge xoquq suğışı İzrailneñ kolonial urnaşu uyın kitabın çağıldıra
Qanun qısaların manipulaśiyäläp häm byurokratik telne qoral itep qullanıp, Hindstan häm İzrail global xisap birä aludan iqtisadi köç, säyäsi ittifaqlar häm strategik bitaraflıq tarafınnan saqlanğan parallel kolonial urnaşu kön tärtibenä omtılaQanun qısaların manipulaśiyäläp häm byurokratik telne qoral itep qullanıp, Hindstan häm İzrail global xisap birä aludan iqtisadi köç, säyäsi ittifaqlar häm strategik bitaraflıq tarafınnan saqlanğan parallel kolonial urnaşu kön tärtibenä omtıla
İlbaşı Ärdoğan: “Livanda utnı tuqtatudan bez bik qanäğat’İlbaşı Ärdoğan: “Livanda utnı tuqtatudan bez bik qanäğat’
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan: "İsrail belän Livan arasında bügen irtän üz köçenä kergän utnı tuqtatu kileşüennän bez bik qänäğat’. Barlıq yaqlar, bigräk tä İsrail, üz burıçların, cawaplılıqların cirenä citkerergä tiyeş.Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan: "İsrail belän Livan arasında bügen irtän üz köçenä kergän utnı tuqtatu kileşüennän bez bik qänäğat’. Barlıq yaqlar, bigräk tä İsrail, üz burıçların, cawaplılıqların cirenä citkerergä tiyeş.
Bügenge kön tärtibe
Sośial’ mediadağı maturlıq tendenśiyäläre yäş’ qızlarğa zıyan kiteräme?Sośial’ mediadağı maturlıq tendenśiyäläre yäş’ qızlarğa zıyan kiteräme?Yäş’ qızlar zurlar öçen äzerlängän maturlıq standartlarına iyärä başlasa närsä bula?Yäş’ qızlar zurlar öçen äzerlängän maturlıq standartlarına iyärä başlasa närsä bula?