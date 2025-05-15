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Tramp Ğazzä suğışın beterergä çaqırdı
İzrail bu çaqıruğa qolaq salırmı?
Tramp Ğazzä suğışın beterergä çaqırdı
Bügenge kön tärtibe
Hindstannıñ Käşmirdäge xoquq suğışı İzrailneñ kolonial urnaşu uyın kitabın çağıldıra
Hindstannıñ Käşmirdäge xoquq suğışı İzrailneñ kolonial urnaşu uyın kitabın çağıldıra
Qanun qısaların manipulaśiyäläp häm byurokratik telne qoral itep qullanıp, Hindstan häm İzrail global xisap birä aludan iqtisadi köç, säyäsi ittifaqlar häm strategik bitaraflıq tarafınnan saqlanğan parallel kolonial urnaşu kön tärtibenä omtıla
"Axırğa qädär suğışırğa äzer": Pekinnıñ bu süzläre närsäne añlata?
"Axırğa qädär suğışırğa äzer": Pekinnıñ bu süzläre närsäne añlata?
Räsmi belderü Pekinnıñ AQŞ belän turıdan-turı bäreleşkä äzerlänü işaräteme?
"OpenAI”nıñ media şirkätläre belän kileşüläre jurnalistlarnı yalğıştırırğa mömkinme?
"OpenAI”nıñ media şirkätläre belän kileşüläre jurnalistlarnı yalğıştırırğa mömkinme?
Qayber oyışmalar yasalma fähem şirkäte belän kileşülär tözedelär
İlbaşı Ärdoğan: “Livanda utnı tuqtatudan bez bik qanäğat’
İlbaşı Ärdoğan: “Livanda utnı tuqtatudan bez bik qanäğat’
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan: "İsrail belän Livan arasında bügen irtän üz köçenä kergän utnı tuqtatu kileşüennän bez bik qänäğat’. Barlıq yaqlar, bigräk tä İsrail, üz burıçların, cawaplılıqların cirenä citkerergä tiyeş.
Daniya Arktikadağı xärbi köçen nığıta
Daniya Arktikadağı xärbi köçen nığıtaUl monıñ öçen 2 milliard dollar sarıf itäçäk
Bügenge kön tärtibe
Tramp-Netan’yaxu mönäsäbätlärendä yaña çor: tuğrılıq häm kiyerenkelek arasında
Tramp-Netan’yaxu mönäsäbätlärendä yaña çor: tuğrılıq häm kiyerenkelek arasında
Şol’śnıñ töşüennän soñ Germaniyä yul çatında
Şol’śnıñ töşüennän soñ Germaniyä yul çatında
Yuğalğan näsel: gaitili balalar niçek bandalar qulına töşä?
Yuğalğan näsel: gaitili balalar niçek bandalar qulına töşä?
Yaponiyägä mega cir teträw yanıy
Yaponiyägä mega cir teträw yanıy
Vaşington Qıtaynıñ Afrikadağı Yoğıntısına kirtä quya almıy
Vaşington Qıtaynıñ Afrikadağı Yoğıntısına kirtä quya almıy
“Tupperware”, “Kodak” häm “Nokia” populyarlıqların niçek yuğalttı?
“Tupperware”, “Kodak” häm “Nokia” populyarlıqların niçek yuğalttı?
Sośial medianıñ yäşeren fizik çığımnarı
Sośial medianıñ yäşeren fizik çığımnarı
Hind fil'mnarı nigä üzgärde?
Hind fil'mnarı nigä üzgärde?
Ğazzä aş-suları: nıqlıqnıñ täme
Ğazzä aş-suları: nıqlıqnıñ täme
Sośial’ mediadağı maturlıq tendenśiyäläre yäş’ qızlarğa zıyan kiteräme?
Sośial’ mediadağı maturlıq tendenśiyäläre yäş’ qızlarğa zıyan kiteräme?Yäş’ qızlar zurlar öçen äzerlängän maturlıq standartlarına iyärä başlasa närsä bula?
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Video uyınnarı planetanı saqlarğa bulışa alamı?
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Xäzär-Kaspiy diñgeze qurqınıç astında
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