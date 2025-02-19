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Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Rimnıñ simvolik qorılması Kolizeyda, Törkiyä häm İtaliya arasındağı möhim xezmättäşlek näticäsendä, dön’yanıñ iñ borınğı gıybadätxanäse bulğan Göbäklitäpä äsärläre quyılğan kürgäzmä açıldı.
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Мәшһүр Колизей бинасының икенче катында урнаштырылган, күргәзмә 2025 елның 20 апреленә кадәр дәвам итәчәк. / AA Archive
19 Февраль 2025

Rimnıñ ikonik qorılması bulğan Kolizey Göbäklitäpä kürgäzmäsen açıp, Anadoludağı 12 000 yıllıq arxeologik xäzinälärdän öç taş äsärneñ replikaların täq’dim itä. Bu äsärlär altı ay däwamında kürgäzmädä bulaçaq.

Bu çara - Törkiyä mädäniyät häm turizm ministrlığı, tışqı êşlär ministrlığı, Törkiyäneñ Rimdağı tulı wäqalätle ilçeläge, İtaliya mädäniyät ministrlığı, Kolizey arxeologik parkı häm Rim forumı idaräse belän “Törek hawa yulları” (THY) tarafınnan oyıştırılğan urtaq iniśiativa.

Pänceşämbe könne başlanğan kürgäzmä, bu äsärlärneñ replikalarınnan tış, Göbeklitäpä qarşı alu üzägendä kürsätelgän fil’m özeklären, sanlı êksponatlar häm mäğ’lümat panel’lären dä üz êçenä ala.

Açılış tantanasında Törkiyä Cömhüriyäte mädäniyät häm turizm ministrı urınbasarı Gökhan Yazıcı häm anıñ İtaliyadağı wazıyfadaşı qatnaştı.

Yazıcı açılış tantanasında: “Ğasırlar buyı dön’yanıñ üzäge dip sanalğan Kolizeynıñ iskitkeç atmosferasında keşelek tarixınıñ iñ möhim borılış noqtaları küzätelgän Göbäklitapäneñ tirän häm borınğı tarixın sezgä täq’dim itäbez”,– dip belderde.

İkonik Kolizeynıñ ikençe qatında oyıştırılğan kürgäzmä 2025 nçe yılnıñ  20 nçe aprelenä qädär açıq bulaçaq. Replikalar häm subtitrlı fil’mnar bu çara öçen Mädäni miras häm muzeylar ğomum mödirlege tarafınnan maxsus äzerlängän. “Törek hawa yulları” isä äsärlärne Rimga buşlay alıp bardı.

 Dön’yanın iñ borınğı ğıybadätxanäse

 Qunaqlarğa Göbeklitäpädä üsterelgän bodaydan peşerelgän ikmäk, şulay uq päxläwä, lukum, Törkiyä häm İtaliyanıñ  törle rizıqları täq’dim itelde.

Dön’yanıñ iñ borınğı gıybadätxanäse dip sanalğan Göbäklitäpä 2011 yıldan birle YUNESKO Bötendön’ya mirasınıñ waqıtlıça isemlegendä. 1963 yılda İstanbul häm Çikago universitetlarınıñ urtaq tikşerenüläre waqıtında tabılğan bu urın Şanlıurfada urnaşqan häm soñğı yıllarda rekord sanda turist cälep itte.

Soñğı waqıtta östälgän hawada şar belän säyäxät xezmäte isä bu borınğı qazanışnı yaña perspektivadan kürü mömkinlege tudırıp qunaqlar täcribäsen tağın da bayıttı.

 https://www.youtube.com/watch?v=AKmjFRtX6u4&ab_channel=TRTWorld 

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