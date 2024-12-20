DÖNYA
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"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Aq Yort wäqalätlese şaqqatqıç belderü yasadı
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Ак йорт / TRT Global
20 Декабрь 2024

Aq Yortnıñ yuğarı däräcäle ber wäqalätlese Paqıstannıñ, AQŞnı da kertep, Kön’yaq Aziya tışındağı maqsatlarnı bärä aluına mömkinlek birüçe ballistik raketalar yasawın söyläde. AQŞ milli iminlek räise urınbasarı Djon Finer qayçandır Amerikanıñ yaqın xezmättäşe bulğan däwlät turında şaqqatqıç belderü yasadı. Ul İslamabadnıñ poziśiyäseneñ ballistik raketa programması maqsatları mäs’äläsendä sorawlar barlıqqa kiterüen alğa sörde. Finer Paqıstannıñ ğamällären AQŞqa qarata yaña yanawdan başqa närsä itep kürüneñ awır buluın äytte.  

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