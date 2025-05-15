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TÜRKİYE
“PKK”nı närsä tarqattı?
Törkiyä terror oyışmasınıñ köçen beterep, distälärçä yıl däwam itkän terrorçılıqnı yuqqa çığardı.
“PKK”nı närsä tarqattı?
Altun: “PKK”nıñ tarqaluı “Terrordan azat Törkiyä” qaraşının köçäyüen kürsätä”
Fäxrettin Altun Törkiyäneñ terrorçılıqqa qarşı köräşendä möhim êtapqa citüen assızıqlap, däwlätneñ tınıçlıq häm totrıqlılıqqa taba nıqlı adımnar belän baruın belderde.
Altun: “PKK”nıñ tarqaluı “Terrordan azat Törkiyä” qaraşının köçäyüen kürsätä”
Ärdoğannan Makronğa häm Putinğa: Törkiyä Ukraina-Rusiyä söyläşülären qabul itärgä äzer
Ärdoğan Ukraina häm Rusiyä arasındağı tınıçlıq söyläşülären alğa cibärü öçen franśuz häm rus liderları belän söyläşte, tınıçlıqnı urnaştıru barışındağı “tarixi borılış noqtasına” basım yasadı
Ärdoğannan Makronğa häm Putinğa: Törkiyä Ukraina-Rusiyä söyläşülären qabul itärgä äzer
Fiker
opinion
İlbaşı Ärdoğan: “Livanda utnı tuqtatudan bez bik qanäğat’
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan: "İsrail belän Livan arasında bügen irtän üz köçenä kergän utnı tuqtatu kileşüennän bez bik qänäğat’. Barlıq yaqlar, bigräk tä İsrail, üz burıçların, cawaplılıqların cirenä citkerergä tiyeş.
Amerikan säwdä räsmi zatı: AQŞ Törkiyä belän irekle säwdä öçen basım yasarğa tiyeş
Denver säwdä palatası yuğarı däräcäle citäkçese Törkiyä belän irekle säwdä häm kapital salu potenśialın bäxäsläşä, 100 milliard dollarlıq säwdä külämen maqsat itä
Amerikan säwdä räsmi zatı: AQŞ Törkiyä belän irekle säwdä öçen basım yasarğa tiyeş
Ärdoğan yaña Papanı qotladı
Ärdoğan Törkiyä häm Vatikannıñ Gazzä başta bulu belän bergä keşelek faciğalären tuqtatuğa möhim öleş kertäçägen belderde
Ärdoğan yaña Papanı qotladı
Cirteträwlär kötmi: İstanbul fäläqätne totqarlaw öçen waqıt belän yarışa
Soñğı fäläqätlär häm yaqınlaşıp kilüçe yanawlar belän teträngän Törkiyä çirattağı zilzilägä qädär İstanbulnı üzgärtügä yünälä.
Cirteträwlär kötmi: İstanbul fäläqätne totqarlaw öçen waqıt belän yarışa
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