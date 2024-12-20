DÖNYA
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Sudan krizisı üsä
Törkiyä BMO cıyılışında Sudan krizisına aşığıç häm xälitkeç çişeleş tabarğa çaqırdı
Sudan krizisı üsä
Судан / Reuters
20 Декабрь 2024

Törkiyäneñ BMOdağı daimi wäkillege xalıqara cämäğat’çelekne Sudanda torğan sayın artuçı bäreleşlär häm gumanitar krizisqa aşığıç çara tabarğa çaqırdı. İminlek şurasında çığış yasağan Äxmät Yıldız älege ildä 11 millionnan artıq keşeneñ yäşägän cirlärennän küçerelüen häm yözlärçä meñeneñ ülüen äytep, älege qurqınıç wäzğıyät’kä iğ’tibar cälep itte. Bäreleşlär, bigräk tä, sälamätlek saqlaw ob’yektları häm başqa tormış öçen kiräkle asqormanı yuq itä. Törkiyä Sudannıñ berlege, cir bötenlege, suverenlığı häm tışqı tıqşınudan bäysezlegen yaqlawın citkerde.   

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