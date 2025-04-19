Qıtay dön’yada täwge tapqır keşegä oxşaş robotlar keşelär belän bergä köç sınaşqan marafon ütkärde.
Qıtayda êşlängän häm Tien Kung Ultra dip atalğan robot şimbä könne ütkärelgän yarım marafon distanśiyäsen yaqınça 2 säğat’ 40 minutta tämamlap berençe urınnı aldı.
Qıtay xakimiyätenä qarawçı “Global Times” gazetı robotnıñ 21 çaqrım yulnı armıy-talmıy ütüe turında yazdı.
Yarışta “Unitree” şirkäteneñ G1 modele, “Leju Robotics”nıñ Kuavo modele häm “NOETIX”nıñ N2 modele kebek yaqınça 20 robot şirkätennän robotlar qatnaştı.
İminlek maqsatında keşelär belän keşegä oxşaş robotlar arasına bar'yerlar quyıldı häm robotlar belän keşelärneñ waqıt standartları ber ük törle tügel ide.
Keşegä oxşağan robotlar yarışqa beräm-beräm, härberse ber minut uzğan sayın pistolet belän atu signalınnan soñ başladı.
Marşrut buylap yärdäm stanśiyiäläre qorıldı, anda robot törkemnäre robotlarğa texnik xezmät kürsätte häm alarnıñ batareyaların almaştırdı.
Qayber robotlar ozın distanśiya öçen maxsus êşlängän, tuqtalışsız êşläw mömkinlege birgän batareya sistemasına iyä ide.
Qayber keşegä oxşaş robotlarğa saqlawçı ayaq kiyemnäre kiderelde, ä qayberläreneñ ayaqlarına ise aşaludan saqlıy torğan östämä caylanmalar urnaştırıldı.