Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Paqıstan prem’yerı belän telefonnan söyläşte. Ärdoğan Törkiyäneñ Hindstan belän Paqıstan arasındağı kiyerenkelekneñ tağın da üsüenä qomaçawlar öçen qullarınnan kilgänne başqarırğa äzer buluın açıqladı.
İlbaşı idaräseneñ êlemtä räislege beldergänçä çärşämbe könne uzğan söyläşüdä Hindstan-Paqıstan arasındağı kiyerenkelek, 6 may tönendä oyıştırılğan höcüm häm soñğı täraqqıyät’lär qaraldı.
Berderüdä Törkiyäneñ Paqıstan belän teläktäşlegenä işarälägän Törkiyä liderı Paqıstan xalqınıñ qayğısın urtaqlaştı häm yaralanuçılarğa şifalar teläde.”
Ärdoğan Änkara citäkeçelegeneñ Paqıstannıñ bu barıştağı salqın qanlı häm totnaqlı säyäsäten xuplawın belderde.
Törkiyä däwlät başlığı Paqıstannıñ 22 aprel’dä Cammu häm Käşmirdä oyıştırılğan terror höcümenä belän bäyle tarafsız, ütä kürenmäle häm ışanıçlı xalıqara tikşerü alıp baru täqdimeneñ döres buluın açıqladı.
İslamabad citäkçelege çärşämbe könne belderü yasap, Hindstan oyıştırğan “Sindoor” operaśiyase waqıtında kim digändä 26 grajdanlınıñ yaqtı dön’yadan kitüen häm 46 keşeneñ yaralanuın açıqladı.
Yaña Däxli citäkçelege isä Paqıstandağı terror asqorımasına yünälüen citkerde.