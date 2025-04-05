SÄYÄSÄT
2 min uqıu
AQŞ Milli qurqınıçsızlıq agentlığı citäkçese häm urınbasarı wazıyfalarınnan alındı
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp ğıynvar ayında wazıyfasına kereşkännän birle qorallı köçlär citäkçelegendä zur üzgäreşlär başqardı.
AQŞ Milli qurqınıçsızlıq agentlığı citäkçese häm urınbasarı wazıyfalarınnan alındı
US Air Force General and Director of the National Security Agency (NSA) Timothy Haugh attends a House Intelligence Committee hearing about worldwide threats, on Capitol Hill in Washington, DC, US, March 26, 2025. / Photo: Reuters
5 Апрель 2025

Amerika Quşma Ştatlarınıñ yäşeren küzläw oyışmalarınıñ berse bulğan Milli qurqınıçsızlıq agentlığı (NSA) räise häm anıñ urınbasarı pänceşämbe könne wazıyfalarınnan alındı. Bu qarar Amerika matbuğatında kiñ yañğıraş taptı.

“The Washington Post” basması, iseme äytelmägän AQŞ räsmilärenä tayanıp yazğan xäbärendä citkergänçä, general Timoti Xo wazıyfasına kereşkännän soñ ällä ni waqıt ütmägän kileş êşennän alındı. Xäbärdä Xonıñ ni säbäple wazıyfasınnan alınuı turında räsmi añlatma bulmawı äytelä.

Xo şul uq waqıtta AQŞ saqlanu ministrlığı qaramağındağı kiber operaśiyälärdän cawaplı US Cyber Command bülege başlığı da ide. Bu oyışma saqlanu häm höcüm maqsatlı kiber operaśiyäläre başqara.

Xonıñ urınbasarı bulğan NSA başlıq urınbasarı Vendi Nobl da wazıyfasınnan alındı häm Pentagonda başqa wazıyfaga küçerelde.

NSA — AQŞ xökümäteneñ iñ zur häm iñ yäşeren signal küzläw agentlığı bularaq bilgele.

Pentagon “AFP” agentlığınıñ kommentariy taläbenä älegä qädär cawap birmäde.

2024 nçe yılnıñ fevralendä wazıyfağa bilgelängän general Xo monnan alda  Kiber milli wazıyfa köçe (Cyber National Mission Force) komandirı bularaq häm başqa berniçä ähämiyätle kiber qurqınıçsızlıq wazıyfası başqardı.

 Demokrat Kongress äğ’zası Djim Xayms bu wazıyfadan alu qararına kisken reakśiya belderde. Ul “X” (êlekke Twitter) aşa yasağan belderüendä:

“General Xo — ğadel häm turı süzle lider ide, qanunğa buysınıp, milli qurqınıçsızlıq öçen êşläde”, — dip yazdı.

“Qızğanıç, näq’ menä şundıy sıyfatlar bügenge citäkçelektä keşeneñ êşennän alınuına säbäp bula ala”, — dip östäde ul.

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp ğıynvar ayında wazıyfasına kereşkännän soñ yuğarı däräcäle xärbi citäkçelek arasında kiñ qırlı üzgäreşlär başqara. Fevral’dä wazıyfasında barı ikençe yılına gına kergän ğomum ştab başlığı general Çarl’z "CQ" Braun da ber säbäpsez êşennän alıngan ide.

Tramp citäkçelege ikençe çorınıñ berençe aylarında federal’ xezmätkärlärne küpläp êştän çığaru häm däwlät oyışmalarınıñ wäqalätlären kimetü yünäleşendä dä kiñ qırlı adımnar yasıy.

“The Washington Post” US Cyber Command başlığı urınbasarı Uilyam Dj.Xartman häm NSA başqarma direktorı Şeyla Tomasnıñ waqıtlıça NSA räise häm räis urınbasarı itep bilgelänüen yazdı.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us