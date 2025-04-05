Amerika Quşma Ştatlarınıñ yäşeren küzläw oyışmalarınıñ berse bulğan Milli qurqınıçsızlıq agentlığı (NSA) räise häm anıñ urınbasarı pänceşämbe könne wazıyfalarınnan alındı. Bu qarar Amerika matbuğatında kiñ yañğıraş taptı.
“The Washington Post” basması, iseme äytelmägän AQŞ räsmilärenä tayanıp yazğan xäbärendä citkergänçä, general Timoti Xo wazıyfasına kereşkännän soñ ällä ni waqıt ütmägän kileş êşennän alındı. Xäbärdä Xonıñ ni säbäple wazıyfasınnan alınuı turında räsmi añlatma bulmawı äytelä.
Xo şul uq waqıtta AQŞ saqlanu ministrlığı qaramağındağı kiber operaśiyälärdän cawaplı US Cyber Command bülege başlığı da ide. Bu oyışma saqlanu häm höcüm maqsatlı kiber operaśiyäläre başqara.
Xonıñ urınbasarı bulğan NSA başlıq urınbasarı Vendi Nobl da wazıyfasınnan alındı häm Pentagonda başqa wazıyfaga küçerelde.
NSA — AQŞ xökümäteneñ iñ zur häm iñ yäşeren signal küzläw agentlığı bularaq bilgele.
Pentagon “AFP” agentlığınıñ kommentariy taläbenä älegä qädär cawap birmäde.
2024 nçe yılnıñ fevralendä wazıyfağa bilgelängän general Xo monnan alda Kiber milli wazıyfa köçe (Cyber National Mission Force) komandirı bularaq häm başqa berniçä ähämiyätle kiber qurqınıçsızlıq wazıyfası başqardı.
Demokrat Kongress äğ’zası Djim Xayms bu wazıyfadan alu qararına kisken reakśiya belderde. Ul “X” (êlekke Twitter) aşa yasağan belderüendä:
“General Xo — ğadel häm turı süzle lider ide, qanunğa buysınıp, milli qurqınıçsızlıq öçen êşläde”, — dip yazdı.
“Qızğanıç, näq’ menä şundıy sıyfatlar bügenge citäkçelektä keşeneñ êşennän alınuına säbäp bula ala”, — dip östäde ul.
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp ğıynvar ayında wazıyfasına kereşkännän soñ yuğarı däräcäle xärbi citäkçelek arasında kiñ qırlı üzgäreşlär başqara. Fevral’dä wazıyfasında barı ikençe yılına gına kergän ğomum ştab başlığı general Çarl’z "CQ" Braun da ber säbäpsez êşennän alıngan ide.
Tramp citäkçelege ikençe çorınıñ berençe aylarında federal’ xezmätkärlärne küpläp êştän çığaru häm däwlät oyışmalarınıñ wäqalätlären kimetü yünäleşendä dä kiñ qırlı adımnar yasıy.
“The Washington Post” US Cyber Command başlığı urınbasarı Uilyam Dj.Xartman häm NSA başqarma direktorı Şeyla Tomasnıñ waqıtlıça NSA räise häm räis urınbasarı itep bilgelänüen yazdı.