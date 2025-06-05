Qıtaynıñ Filippinnardağı ilçelege pänceşämbe könne yasağan belderüendä Awrupa Berlegen Kön’yaq Qıtay diñgezendä problema çığarudan tuqtarğa çaqırdı, ä Manila idaräsenä su yulı belän bäyle añlaşılmawçanlıqnı çişü öçen tışqı köçlärgä möräcäğat itmäskä kiñäş birde.
Bu süzlär Awrupa Berlege tışqı säyäsät citäkçese Kaya Kallasnıñ Filippin başqalasında bulıp, Kön’yaq Qıtay diñgezendä Qıtaynıñ êşçänlege turında borçılu beldergännän soñ äytelde. Ul diñgezneñ qayber öleşlärendä Qıtaynıñ taläpläreneñ könyaq-könçığış Aziya illäre mänfäğatläre belän kara-qarşı kilüenä basım yasadı.
"Awrupa Berlege Kön’yaq Qıtay diñgeze mäsälälärendä qızıqsınuçı yaq tügel häm Qıtay belän Filippin arasındağı fiker ayırımlıqlarına tıqşınırğa xoquqı yuq," - dip belderde ilçelek wäkile üzläreneñ veb-säxifälärendä urnaştırılğan belderüdä.
"Bez Awrupa Berlegen Qıtaynıñ territorial suverenitetın häm Könyaq Qıtay diñgezendäge diñgez xoquqların häm mänfäğätlären çın küñeldän xörmät itärgä häm problema tudıru êşlären tuqtatırğa çaqırabız," - dip östäde wäkil.
Filippinnıñ Pekindağı ilçelege bu xaqta êlektron xat aşa birelgän sorawğa cawap birmäde.
Kallas Filippin tışqı êşlär ministrı belän oçraşqannan soñ, Awrupa Berlege häm Filippin urtaq belderü yasadı. Anda Qıtaynıñ "qanunsız, köçläwçe, agressiv häm aldawçı çaralar" belän Filippin köymäläre häm oçqıçlarına qarşı êşçänlege turında borçılu citkerelä
Pekin Kön’yaq Qıtay diñgezeneñ böten mäydanında diyärlek, şul isäptän, Bruney, İndoneziya, Malayziya, Filippin häm V’yetnam iqtisadi zonaların da kertep, suverenlıq taläp itä.