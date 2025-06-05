SÄYÄSÄT
2 min uqıu
Tramp unnan artıq ilgä yaña säyäxät tıyuları kerteläçägen citkerde
Düşämbe könne ğamälgä keräçäk bu çikläwlär kübese möselman häm Afrika illärenä qağıla häm Trampnıñ berençe ilbaşı çorındağı säyäsätlären iskä töşerä.
Tramp unnan artıq ilgä yaña säyäxät tıyuları kerteläçägen citkerde
Trump announces new travel ban on over a dozen countries, set to take effect Monday / Reuters
3 сәгать элек

AQŞ İlbaşı Donal'd Tramp kiñqırlı yaña säyäxät tıyuların üz êçenä alğan yaña qararnamägä qul quydı. Bu qararnamä unnan artıq il watandaşlarına AQŞqa kerüne tıya häm tağın berniçä ilgä östämä çikläwlär kertä.

Çärşämbe kiçendä imzalanğan bu qararnamä düşämbe könne säğat’ 00:01dä ğamälgä keräçäk.

AQŞqa kerü tıyılğan illär tübändägelär: Äfğanstan, M’yanma, Çad, Kongo Cömhüriyäte, Êkvatorial’ Gvineya, Êritreya, Gaiti, İran, Liviya, Somali, Sudan häm Yämän.

Monnan tış Burundi, Kuba, Laos, S’yerra-Leone, Togo, Törekmänstan häm Venesuêladan kilüçelärgä dä qatğıy çikläwlär kertelä.

Tramp bu qararnamä turında: “Min AQŞnıñ häm xalqıbıznıñ milli iminlegen häm milli mänfäğät’lären yaqlaw öçen çaralar kürergä tiyeşmen”,– dip belderde.

Bäxäsle säyäsätlär

Bu adım Trampnıñ berençe ilbaşı çorındağı iñ bäxäsle säyäsätlärennän berseneñ qabat tormışqa aşırıluın kürsätä. Ul çorda kübese möselman illärgä qarata kertelgän säyäxät tıyuları kiñ külämle protestlarğa häm xoquqıy qarşı çığularğa säbäp bulğan ide.

AQŞ Yuğarı xäxkämäse 2018nçe yılda bu tıyunıñ üzgärtelgän variantın rasladı.

Aq Yort bu yulı illärneñ ni öçen saylanuı turında nindi dä bulsa ayırım säbäp kürsätmäde, ämma räsmi zatlar bu isemlekneñ iminlek bäyäläwläre häm AQŞnıñ tikşerü prośduralarına turı kilü nigezendä tözelüen belderde.

Tramp dön’yada yanawlar arta barğan sayın başqa illärneñ dä bu isemlekkä kertelä aluın äytte.

Keşe xoquqları oyışmaları bu säyäsätne ayırıp qaraw häm migraśiya çikläwläre arqasında ber-bersennän ayırılğan ğailälärgä zarar birä dip ğayepläde.

Yaqlawçılar bu çaralar bigräk tä Sudan, Äfğanstan häm Yämän kebek bäreleşlär barğan illärdän kilüçe qaçaqlar häm sıyınuçılarğa naçar yoğıntı yasayaçaq dip kisätä.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us