AQŞ İlbaşı Donal'd Tramp kiñqırlı yaña säyäxät tıyuların üz êçenä alğan yaña qararnamägä qul quydı. Bu qararnamä unnan artıq il watandaşlarına AQŞqa kerüne tıya häm tağın berniçä ilgä östämä çikläwlär kertä.
Çärşämbe kiçendä imzalanğan bu qararnamä düşämbe könne säğat’ 00:01dä ğamälgä keräçäk.
AQŞqa kerü tıyılğan illär tübändägelär: Äfğanstan, M’yanma, Çad, Kongo Cömhüriyäte, Êkvatorial’ Gvineya, Êritreya, Gaiti, İran, Liviya, Somali, Sudan häm Yämän.
Monnan tış Burundi, Kuba, Laos, S’yerra-Leone, Togo, Törekmänstan häm Venesuêladan kilüçelärgä dä qatğıy çikläwlär kertelä.
Tramp bu qararnamä turında: “Min AQŞnıñ häm xalqıbıznıñ milli iminlegen häm milli mänfäğät’lären yaqlaw öçen çaralar kürergä tiyeşmen”,– dip belderde.
Bäxäsle säyäsätlär
Bu adım Trampnıñ berençe ilbaşı çorındağı iñ bäxäsle säyäsätlärennän berseneñ qabat tormışqa aşırıluın kürsätä. Ul çorda kübese möselman illärgä qarata kertelgän säyäxät tıyuları kiñ külämle protestlarğa häm xoquqıy qarşı çığularğa säbäp bulğan ide.
AQŞ Yuğarı xäxkämäse 2018nçe yılda bu tıyunıñ üzgärtelgän variantın rasladı.
Aq Yort bu yulı illärneñ ni öçen saylanuı turında nindi dä bulsa ayırım säbäp kürsätmäde, ämma räsmi zatlar bu isemlekneñ iminlek bäyäläwläre häm AQŞnıñ tikşerü prośduralarına turı kilü nigezendä tözelüen belderde.
Tramp dön’yada yanawlar arta barğan sayın başqa illärneñ dä bu isemlekkä kertelä aluın äytte.
Keşe xoquqları oyışmaları bu säyäsätne ayırıp qaraw häm migraśiya çikläwläre arqasında ber-bersennän ayırılğan ğailälärgä zarar birä dip ğayepläde.
Yaqlawçılar bu çaralar bigräk tä Sudan, Äfğanstan häm Yämän kebek bäreleşlär barğan illärdän kilüçe qaçaqlar häm sıyınuçılarğa naçar yoğıntı yasayaçaq dip kisätä.