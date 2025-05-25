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İranlı rejissyer Cäğ’fär Panaxi Kannnıñ iñ abruylı bülägen aldı
Panaxi 78nçe Kann fil’m festivalendäge çığışında barlıq iranlılarnı berdämlekkä häm bäysezlekkä çaqırdı.
İranlı rejissyer Cäğ’fär Panaxi Kannnıñ iñ abruylı bülägen aldı
The 78th Cannes Film Festival - Photocall after Closing ceremony / Reuters
25 Май 2025

İran rejissyerı Cäğ’fär Panaxi 78nçe Kann fil’m festivalendä "It Was Just An Accident" (Bu oçraqlı xäl ide) isemle 11nçe tulı metrajlı kartinası belän "Altın pal’ma" bülägen yawladı.

Şimbä könne yasağan çığışında ul barlıq iranlılarnı, törleleklärenä qaramastan, berdämlekkä häm irekle bulırğa çaqırdı

Bu film Panaxineñ 15 yıllıq rejissyerlıqtan tıyıludan häm İran törmälärendä yıllar buyı utırudan soñ berençe räsmi êşe bulıp tora.

Bıyılğı festival’dä yarışqan 22 äsär arasınnan saylanğan bu fil’m Franśiyada 10nçı sentyäbr’dä kürsätügä çığarğa tiyeş.

Bu büläk belän Panaxi öç zur Awrupa fil’m festivalendä dä yuğarı büläkkä layıq bulğan siräk rejissyerlar isemlegenä kerde. Ul 2015 yılda Berlin festivalendä "Taksi" filmi öçen "Altın Ayu" häm 2000 yılda Veneśiyada "Tügäräk" filmi öçen "Altın Arslan" alğan ide.

Başqa büläklär

Norvegiya rejissyerı Yoahim Trier "Valeur Sentimentale" filmi belän "Grand Prize" (ikence urın) bülägen yawladı.

"Jury Prize" (öçençe urın) büläge isä İspan rejissyerı Olivier Laxeneñ "Sirat" häm Germaniya rejissyerı Maşa Şilinskineñ "Sound of Falling" filmnarı arasında büleşelde.

Qısqa metrajlı film büläge Fälästin rejissyerı Tawfiq Barhomğa "I'm Glad You're Dead Now" filmi öçen birelde.

İñ yaxşı rejissyer büläge Braziliyadan Kleber Mendonça Filhoğa "The Secret Agent" filmi öçen tapşırıldı.

Maxsus jyuri büläge Qıtay rejissyerı Bi Ganğa "Resurrection" filmi öçen birelde.

İñ yaxşı sśenariy büläge "The Young Mother’s Home" filmi sśenariyen yazğan Lyuk häm Jan-Pyer Dardenneğa tapşırıldı.

Braziliya aktyerı Wagner Moura "The Secret Agent" filmendäge role öçen “İñ yaxşı aktyer” bülägen yawladı, ä franśuz aktrisası Nadia Melliti "The Little Sister" filmendäge role öçen “İñ yaxşı aktrisa” bülägen aldı.

"Camera d'Or" büläge Ğıyraq rejissyerı Hasan Hadiğa "The President's Cake" filmi öçen birelde.

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