Fäxrettin Altun diaspora tırışlıqların maqtap, global’ ğadellek öçen çaqıru yasadı.
Ul N’yu-Yorkta oyıştırılğan 42nçe Törkiyä köne paradı waqıtında Törek-Amerikan cämğıyätenä video yullama cibärep, çaranıñ Törkiyä häm törek diasporasına bulğan simvolik ähämiyätne assızıqladı.
Parad häm yanındağı çaralar Êlemtä räislege koordinaśiyasendä oyıştırıldı häm barı tik Törek-Amerikan cämğıyäte genä tügel, ä şul uq waqıtta Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte, Azärbaycan häm tağın da kiñ Törki dön’yadan wäkillär qatnaşında çınğa aştı.
Başlıq bu çaranı berdämlek, teläktäşlek häm duslıqnıñ mägnäle simvolı dip atadı.
“Älege çara parad qına tügel, şul uq waqıtta Törkiyäneñ tarixi mirasın, mädäni baylığın häm köçle vizionın bar dön’ya belän urtaqlaşu ul,” – dide.
Törkiyä-AQŞ arasındağı strategik mönäsäbätlär
Diasporanıñ rolen maqtağan Altun här qatnaşuçınıñ Törkiyäneñ nigezlären häm tanıqlığın çit ildä tanıtuçı “watandaş - diplomat” buluına basım yasadı.
“Bayrağıbız kük yözenä kütärelgän mizgellär sezneñ qatnaşuığız häm tırışlıqlarığız belän tağın da mägnäle bula,” – dide ul.
Fäxrettin Altun Törkiyä belän AQŞ arasındağı ozın möddätle strategik mönäsäbätlärgä iğtibarnı cälep itep, bu mönäsäbätlärneñ NATO ittifaqı häm şaqtıy tarmaqtağı xezmättäşlekkä tayanuın belderde.
“Bu partnyerlık saqlanu ölkäsendä genä tügel, şul uq waqıtta regional’ totrıqlılıqnıñ täêmin itelüendä häm global’ tınıçlıqnıñ tözeleşendä möhim rol’ uynıy,” – dide.
Törle qaraşlarnıñ qaywaqıt çığa alaçağın qabul itkän başlıq Törkiyäneñ ike yaqlı xörmät, qoruçı dialog häm urtaq mänfäğat’lär nigezendä ike yaqlı mönäsäbätlärne üsterüdä täwäkkäl buluın açıqladı.
Şulay uq säwdä, investiśiya häm innovaśiya ölkälärendäge kiñäyüçe mönäsäbätlärgä tuqtalğan Altun ike il arasındağı belem häm mädäniyät diplomatiyase tırışlıqlarındağı artqan tizlekne assızıqladı.
Bu partnyerlıklarnıñ daimi duslıq küperlären qoruğa häm sośial’ bağlarnı nığıtuğa xezmät kürsätüen belderde.
Xalıqara mäs’älälärgä dä tuqtalğan Altun ğadellek häm xaqlıqqa tayanğan global’ nigez barlıqqa kiterü zarurlığına basım yasadı.
“Global’ tigezlekne qaqşatqan küp kenä mäs’äläneñ açıq häm ğadel räweştä qaraluı kiräk,” – dide ul.
Ukrainadağı suğışlar, Paqıstan häm Hindstan arasındağı artqan kiyerenkeleklär häm İzrailneñ Ğazzädäge höcümnären xalıqara sistema zäğıyf’legeneñ işarätläre bularaq kürsätte.
Fäxrettin Altun: “Qayda ğına bulsa da, gumanitar tragediyalär qarşısında tawışsız qalmıy torğan millät bez,” – dide.
Törkiyäneñ Süriyäneñ cir bötenlege, qurqınıçsızlığı häm totrıqlılığın däwamlı bularaq xuplawın açıqladı.