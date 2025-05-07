TÜRKİYE
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Törkiyä Hindstannıñ tınıç xalıqqa höcümen ğayepläde, kiyerenkelekneñ suğışqa äwerelä aluın belderde
Änkara tınıçlıqqa çaqıra, 22nçe aprel’däge höcümne tikşerüne sorıy häm kiyerenkelekne arttırmaw öçen adımnar yasaluın taläp itä.
Törkiyä Hindstannıñ tınıç xalıqqa höcümen ğayepläde, kiyerenkelekneñ suğışqa äwerelä aluın belderde
Ankara has voiced support for Pakistan’s call for an investigation into the April 22 terrorist attack, reaffirming its stance on transparency and regional cooperation. (Photo: AA Archive) / AA
7 Май 2025

Törkiyä 6 may könne Hindstannıñ Paqıstandağa tınıç xalıqqa häm grajdannar asqormasına yasalğan höcümen kisken räweştä gäyepläde häm bu adımnıñ ike kürşe däwlät arasında massaküläm suğış başlanu qurqınıçın arttıruı turında kisätte.

Çärşämbe könne tışqı êşlär ministrlığı yasağan belderüdä Änkara bu kiskenläşüne "provoqativ" dip atadı häm ike yaqnı da tınıçlıq saqlarğa häm aqıl belän êş itärgä çaqırdı.

"Bez tınıç xalıqqa häm grajdannar infrastrukturasına yasalğan mondıy provoqativ adımnarnı häm höcümnärne gäyeplibez," dip belderde ministrlıq. "Kiçä Hindstan tarafınnan başqarılğan höcüm massaküläm suğış qurqınıçın arttıra."

Törkiyä, wazğiyätneñ tiz arada naçarayuına tirän borçılu belderep, kiskenläşüne kimetü häm yaña konfliktlarnı buldırmaw öçen şunduq çaralar kürergä çaqırdı. Ministrlıq, kiläçäktä oxşaş waqıyğalarnı buldırmaw öçen, bigräk tä, terrorğa qarşı köräş ölkäsendä kiräkle mexanizmnarnı buldıru möhimlegenä basım yasadı.

Änkara, şulay uq, 22 aprel’däge terror höcümen tikşerü turında Paqıstannıñ çaqıruın yaqlap, açıqlıq häm töbäk xezmättäşlege turındağı poziśiäsen qabat rasladı.

"Bez töbäktäge kiyerenkelekne mömkin qädär tizräk kimetü öçen çaralar kürelüen kötäbez," dip belderde ministrlıq, häm Törkiyäneñ waqıyğalarnı yaqınnan küzätäçägen östäde.

İke atom köçenä iyä däwlät arasında kiyerenkelek

Zur kiyerenkelek näticäsendä Hindstan Paqıstanğa häm Paqıstan idaräsendäge Kaşmirğa altı urınğa höcüm yasağan, dip xäbär itä Paqıstan räsmiläre. Bu höcüm näticäsendä tınıç xalıq, şul isäptän balalar, ülgän häm mäçetlärgä zıyan kiterelgän.

Paqıstan xärbiläre äytüençä, höcümgä duçar bulğan urınnar arasında Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad, Kotli, Bagh häm Ahmadpur East bar. Ülgännär arasında 3 yäş’lek häm 16 yäş’lek ike qız bala häm 18 yäş’lek yeget bulğan. Unlap keşe yaralanğan, ike keşe yuğalğan.

General-leytenant Äxmät Şärif Çaudxri äytüençä, törle qorallardan 24 höcüm terkälep, tığız xalıq yäşi torğan urınnar häm dini ob'ektlar zıyan kürgän. Cawap itep, Paqıstan Hindstannıñ biş xärbi oçqıçın häm berniçä dronnı bärep töşergän.

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