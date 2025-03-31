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Donal'd Tramp öçençe tapqır ilbaşı bulu öçen yullar êzli
AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp, Töp Qanun çikläwenä qaramastan, öçençe tapqır ilbaşı bulu öçen yullar êzläwen belderde.
Donal'd Tramp öçençe tapqır ilbaşı bulu öçen yullar êzli
Trump reveals he is thinking seriously about ways to extend his presidency beyond two terms. [Photo: AP] / AP
31 Март 2025

 

İlbaşı Donal'd Tramp, yäkşämbe könne yasağan belderüendä, öçençe srokka saylanu öçen yullar êzläwen häm monıñ şayartu bulmawın söyläde. Bu anıñ ikençe çorı 2029nçı yılda tämamlanğannan soñ wazıyfada qala aluı öçen Töp Qanun kirtäläre aşa uzuğa qağılşlı iñ açıq işaräse ide.

 "Bu êşneñ qayber yulları bar," dip äytte Tramp “NBC News”qa   telefon aşa birgän interv’yusında.
Läkin "Bu turıda uylaw öçen bik irtä” digän süzlärne dä östäde.

1951nçe yılda Töp Qanunğa östälgän 22nçe üzgäreş, "Berkem dä ike tapqırdan artıq ilbaşı itep saylana almıy" digän ğıybaräne üz êçenä ala. Bu mäddä ilbaşı Franklin Delano Ruzvel’t ber-ber artlı dürt tapqır saylanğannan soñ kertelgän ide.

“NBC” xäbärçese Kristen Welker Tramptan mömkin bulğan ber strategiyäne, ilbaşı urınbasarı Djeyms Dêvid Vênsnıñ kandidat bulıp saylanğannan soñ wazıyfasın aña tapşıru buluın soradı.
"Bu – ber yul," dip cawap birde Tramp, "Läkin başqa yullar da bar. Başqaları da bar”,-dip östäde.
Welker "Başqa yulnı äytä alasızmı?" digän sorawğa Tramp "Yuq” dip cawap birde.
Trampnıñ êlegräk tä öçençe tapqır ilbaşı bulu turında şayartuları bulğan ide.

Ğıynwar ayında "Qabat namzät bulırğa röxsät barmı?" dip sorap  bu mäs'äläne kön tärtibenä kitergän ide.

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