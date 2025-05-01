TÜRKİYE
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Ärdoğan: Trampnıñ Törkiyäneñ östenleklären isäpkä aluçı poziśiyäsen xuplıybız
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan: “Dustım Tramp belän yaña çorda ikeyaqlı mönäsäbätlärebezgä üzgä üseş biräçägebezgä ışanam”,- dide.
Ärdoğan: Trampnıñ Törkiyäneñ östenleklären isäpkä aluçı poziśiyäsen xuplıybız
The Turkish president noted that he will meet with US President Trump face-to-face at the first opportunity. / AA
1 Май 2025

Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan AQŞ däwlät başlığı Donal’d Trampnıñ “Törkiyäneñ östenleklären isäpkä aluçı poziśiyäsen” xuplawların belderep, Süriyä mäs’äläsendä dä ike lider bularaq ber-berlären añlawların äytte.  

Ärdoğan çärşämbe könne İtaliyägä säfärennän kire qaytqanda yasağan belderüendä: “Dustım Tramp belän yaña çorda ikeyaqlı mönäsäbätlärebezgä bötenläy başqa törle üseş biräçägebezgä ışanam”,-dide.

Ul Tramp belän berençe mömkinlektä ük qara-qarşı oçraşu uzdıraçağın, telefonnan söyläşüläreneñ şaqtıy samimi, näticäle häm dustanä uzuın da süzlärenä östäde.

Ärdoğan İzrailneñ Süriyä cirlärenä qarata höcümnären Dimäşqtağı yaña idarä belän başlanğan uñay klimatqa ayaq çalu omtılışı bularaq bäyäli. Ul Süriyädä federal’ strukturanıñ ilneñ çınbarlığı belän yaraşmawçı çi xıyaldan toruın äytte.

Ärdoğan İtaliyä belän mönäsäbätlärgä dä tuqtaldı häm Änkara belän Rimnıñ barı saqlanu sänäğatendä genä tügel, aviaśiya häm ğaläm şikelle yuğarı texnologiyä alannarında da xezmättäşlek yulları êzläwlären assızıqladı.

Ul ike ilneñ ber-berse belän texnologiyälär urtaqlaşuınıñ Törkiyäneñ cirle saqlanu sänäğaten köçäytäçägen, ä İtaliyanı yaña qaraş häm ênergiyä belän täêmin itäçägen äytte.

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