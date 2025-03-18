TÜRKİYE
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Törkiyä berençe tapqır NATO amfibiya wazıyfa köçe citäkçelegen üz östenä ala
Milli saqlanu ministrlığı Törkiyäneñ NATO yöklämäläre qısalarında 2025 nçe yılnıñ 1 nçe iyülennän 2026 nçı yılnıñ 30 nçı iyünenä qadär komandalıqnı üz östenä alaçağın belderde.
Törkiyä berençe tapqır NATO amfibiya wazıyfa köçe citäkçelegen üz östenä ala
/ Reuters
18 Март 2025

Törkiyä 1 iyül’dän başlap NATO Berlektäş reakśiya köçläreneñ  amfibiya wazıyfa köçe komandirlığın häm desant köçläre komandirlığı wazıyfasın  berençe tapqır başqaraçaq.  

Törkiyä milli saqlanu ministrlığı tarafınnan düşämbe könne yasalğan belderüdä äytelgänçä, Törkiyä 2025 nçe yılnıñ 1 nçe iyülennän 2026 nçı yılnıñ 30 nçı iyünenä qadär NATO komandirlıqların üz östenä alaçaq.

Belderüdä “Amfibiya wazıyfa köçe häm desant köçe komandirlığı ştabları belän diñgez pexota batal’onı desant köçe  2025 nçe yılnıñ 24 nçe mart – 4 nçe aprel’ könnärendä TCG SANCAKTAR, TCG BAYRAKTAR, TCG ORUÇREİS, TCG GAZİANTEP belän Rota/İspaniyädäge DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 künegülärendä qatnaşaçaq” diyelde.

 

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