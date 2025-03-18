18 Март 2025
Törkiyä 1 iyül’dän başlap NATO Berlektäş reakśiya köçläreneñ amfibiya wazıyfa köçe komandirlığın häm desant köçläre komandirlığı wazıyfasın berençe tapqır başqaraçaq.
Törkiyä milli saqlanu ministrlığı tarafınnan düşämbe könne yasalğan belderüdä äytelgänçä, Törkiyä 2025 nçe yılnıñ 1 nçe iyülennän 2026 nçı yılnıñ 30 nçı iyünenä qadär NATO komandirlıqların üz östenä alaçaq.
Belderüdä “Amfibiya wazıyfa köçe häm desant köçe komandirlığı ştabları belän diñgez pexota batal’onı desant köçe 2025 nçe yılnıñ 24 nçe mart – 4 nçe aprel’ könnärendä TCG SANCAKTAR, TCG BAYRAKTAR, TCG ORUÇREİS, TCG GAZİANTEP belän Rota/İspaniyädäge DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 künegülärendä qatnaşaçaq” diyelde.