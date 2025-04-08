AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp İzrail xökümt räise Bin’yamin Netan’yaxuğa, "Törkiyä belän bäyläneşle nizağlarda aqıl belän êş itärgä kiräk" dip äytte, şul uq waqıtta ul Törkiyä liderı Räcäp Tayyip Ärdoğan belän mönäsäbätlären dä maqtap telgä aldı häm aradağı qıyınlıqlarnı çişä alaçağına ışanuın belderde.

"Törkiyä belän bäyläneşle teläsä nindi problema bulsa, min anı çişä alam dip uylıym. Ägär dä sez aqıl belän êş itsägez, bu mömkin. Bez barıbız da akıl belän êş itärgä tieş," dip belderde Tramp Aq Yortta Netan’yahu belän oçraşu waqıtında jurnalistlarğa.

Tramp Netan’yaxuğa möräcäğat’ itep: "Bibi, ägär dä sezneñ Törkiyä belän problemağız bar ikän, anı çişä alaçağığızğa ışanam. Minem Törkiyä belän häm alarnıñ liderı belän mönäsäbätlärem bik yaxşı. Problemanı çişä alırbız dip uylıym. Şuña kürä, qıyınlıq bulmas dip ömetlänäm. Bulmayaçağın beläm," dip östäde. Ul söyläşüdä Netan’yahunıñ "Bibi" digän kuşamatın qullandı.

Tramp Ärdoğan belän "iskitkeç mönäsäbätläre" buluına basım yasadı, anı "qırıs, ämma bik aqıllı, häm ul başqalar êşli almağan närsäne êşläde" dip taswirladı. Bu süzläre belän ul Törkiyäneñ uzğan dekabr’ ayında Süriyä rejimınıñ êlekkege citäkçese Bäşär äl-Äsädne bärep töşerüdä töp rol’ne başqaruına işaräläde.

Monnan alda da Trump Törkiyäne "yaxşı il" dip, Ärdoğannı "yaxşı lider" dip maqtap kilde. İlçe kandidatları belän uzdırılğan utırış waqıtında da Tramp, Törkiyä turında maqtaw süzlären äytkännän soñ, "Yaxşı cir, liderı da yaxşı," dip belderde.