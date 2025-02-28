İlbaşı Ärdoğan citäkçelegendä Törkiyä xalıqara oyışmalarnıñ tağın da aktiv buluı öçen üzgärtep qoru mäs’äläsendä daimi räweştä yaqlaw kürsätä.
Törkiyä Cömhüriyäte ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege global’ idarä reforması turında dialognı täşviq’ itü öçen 20 ildä xalıqara panel’lärdän torğan kiñ qırlı êşçänlek başlattı.
“Tağın da ğadelräk dön’ya mömkin” teması belän oyıştırılğan bu iniśiativa ilneñ Stratcom cämäğat’ forumı programmasınıñ ber öleşe bularaq ğämälgä aşırıla.
Avstriya, Şveyśariya, Vengriya, Niderland häm Germaniyädä uzdırılğan utırışlardan soñ êşçänlek sişämbe könne Rimda däwam itte. Kiläçäktä isä Awrupanıñ möhim başqalalarında forumnar ütkärü planlaştırıla.
Törkiyä Cömhüriyäte ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı Fäxrettin Altun videoyullamasında bolay dide: “İlbaşı Ärdoğannıñ “Dönya biştän zurraq” digän ğıybaräse xalıqara sistemanı ğadellek nigezendä yañadan qorırğa çaqıra”.
Mondağı "biş" BMO İminlek şurasınıñ daimi äğ’zaları – AQŞ, Angliya, Franśiya, Rusiya häm Qıtayğa işarät itä.
Bu iniśiativa Törkiyäneñ bigräk tä BMO reforması turında global’ diplomatik söylämne täêsirle itü tırışlıqların çağıldıra. İlbaşı Ärdoğan citäkçelegendä Törkiyä xalıqara oyışmalarnıñ tağın da aktiv buluı öçen üzgärtep qoru mäs’äläsendä daimi räweştä yaqlaw kürsätä.
Alğa taba närsä kötelä?
Panel’lär fevral’ ayı buyınça Angliya, Pol’şa, Bel’giya häm Franśiyädä däwam itäçäk.
Altun forumnarnıñ xökümätlär, ictimağıy oyışmalar, media orğannarı häm töşençä üzäkläre arasında dialognı ciñeläytüne maqsat itep quyuın assızıqladı.
“Bez barı tik problemalarğa ğına basım yasamıybız, çişeleşlärgä dä iğ’tibar itäbez,” – dip äytte Altun häm Törkiyäneñ “kollektiv xalıqara tırışlıqlar belän tağın da ğadelräk dön’ya mömkin buluına ışanuın” östäde.
Bu iniśiativa küp yaqlı oyışmalarnıñ global’ problemalarnı çişüdäge aktivlığı, yoğıntısı turında tänqıyt’ süzläre artqan çorda ğämälgä aşırıla.