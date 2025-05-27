Bangladeş, Änkaranıñ tabiğät’kä nigezlängän turizm häm êkologik saqlanu ölkäsendäge täcribäsen faydalanırğa teläp, Törkiyädän urman torğızu häm totrıqlı turizm üsterü ölkäsendä texnik yärdäm sorıy.
Bangladeş tir-yün’ moxit ministrlığınnan belderülärençä, waqıtlıça xökümätneñ êkologiyä kiñäşçese Säyda Rizwana Xäsän bu teläkne sişämbe könne Dakkadağı üz ofisında Törkiyäneñ Bangladeştağı ilçese Ramis Şen belän oçraşu waqıtında citkergän.
Xäsän, keşelär häm xaywannar arasındağı qarşılıqlar näticäsendä zıyan kürgän urman cirlären torğızu öçen belgeçlär belän xezmättäşlekneñ möhimlegen asızıqlıy. Ul, şulay uq, turizm model'lären tabiğät’ne saqlap qaluğa yünältü häm urman torğızu öçen turı kilgän ağaç törlären qullanu zarurlığın bilgeläp ütä.
Ul yaqın arada bulğan waqıyğağa, yäğ’ni yäşäw urınnarın yuğaltu häm azıq-tölek citmäw säbäple berniçä filneñ ülemenä işarä itep, maqsatçan torğızu tırışlıqlarınıñ êkologik zıyannı buldırmaw öçen möhim buluın äytä.
Xäsän, şulay uq, êkoturizm yünäleşlären üsterü plannarın añlata häm Bangladeşnıñ könçığışında urnaşqan Silhet töbäge öçen master-plan täq’dim itä. Bu plannar tirä-yaq möxitkä minimal' täêsir belän totrıqlı turizm üsterügä yünältelgän.
İlçe Şen täq’dimne xuplap çığa häm Törkiyä xezmättäşlek häm koordinaśiyä agentlığınıñ (TİKA) urta külämle urtaq proyektlarğa yärdäm itärgä äzer buluın belderä. Ul kiñäşçeneñ ofisın Törkiyädäge turıdan-turı qızıqsınuçı büleklär belän bäyläp, konkret proyekt mömkinleklären tikşerü häm ike’yaqlı xezmättäşlekne üsterü wäğ’däse birä.