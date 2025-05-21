Aziädan kilgän 2 qaçaq, AQŞ migraśiyä xezmätendä saq astında totılgannan soñ, Kön’yaq Sudanğa deportaśiyälängän, bu federal’ mäxkämä qararın açıqça bozu dip bäyälänä, dip belderä alarnıñ advokatları.
Bu ir-atlar — berse M’yanmadan, ikençese V’yetnamnan — Texas ştatında migraśiyä mäxkämäse kötkändä advokatlarına alarnıñ 10 keşe belän bergä Kön’yaq Sudanğa kitüçe oçqıçta buluları turında kisätü kilä.
Advokat Jaklin Braun üz kliyentınıñ Migraiya häm tamğaxanä saq xezmäteneñ totqınnar bazasınnan yuğaluınnan soñ deportaśiyäne rasladı. İzolyator ofiśerı êlektron poçta aşa "bügen irtän" deportaśiyä buluın häm Kön’yaq Sudanğa cibärelüen belderä.
"Bu federal’ qararnı boza, çönki öçençe ilgä deportaśiyälär turında aldan mäğ’lümat birü häm prośessual’ xoquqlar täêmin itelergä tiyeş," — dip äytte Braun.
Deportaśiyä Boston mäxkämäse tarafınnan birelgän kisätü qararına qarşı kilä kebek, ul migrantlarnıñ çıgış ilennän başqa illärgä cibärelüen tıya, bigräk tä Kön’yaq Sudan kebek gumanitar krizislar kiçergän illärgä. Bu migrantlarğa gazaplaw yäki êzärlekläw qurqınıçı turında argument kiterü mömkinlege birelmägän.