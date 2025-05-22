Awrupa Berlege illäre, bloknıñ saqlanu tarmağın nığıtu maqsatınnan, 150 milliard yevro (yaqınça $170 milliard) külämendä Saqlanu sänäğäte äzerlek kredit instrumentı (Awrupa öçen iminlek ğamäle — SAFE) buldırırga kileşte. Ukraina xökümäte räise Denis Şmıgal ileneñ räsmi räweştä partner bularaq tanıluın belderde.
Ul çärşämbe könne “X” platformasında yasağan belderüendä: “Bu qarar Ukrainanıñ Awrupa Berlege urtaq saqlanu täêminatı prośessına integraśiyäläşüenä yärdäm itäçäk häm Ukraina şirkätlärenä Awrupa täêminat çeltärlärenä kerü mömkinlege biräçäk”, dip äytte.
Ul bu iniśiativanı Awrupa Berlege illäre häm Ukraina iminlegen nığıtu öçen"möhim häm aşığıç" dip bäyäläde.
"Bergä bulsaq, bez köçleräk," — dip belderde Şmıgal häm Awrupa Komissiyäse räise Ursula fon der Leyenga, Pol’şağa häm başqa Awrupa Berlege partnerlarına daimi yärdämnäre öçen räxmät äytte.
SAFE iniśiativası, qıytğada geosäyäsi kiyerenkelek häm iminlek taläpläre artuına cawap bularaq, Awrupa Berlege illärendä sänäğät quäten nığıtu öçen zur külämle kreditlar yünältüne küzdä tota.
Awrupa Komissiyäse älegä bu instrumentnıñ tormışqa aşırılu waqıtı turında räsmi belderü yasamadı.