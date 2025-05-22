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Ukraina 170 milliard dollarlıq yaña SAFE programması belän Awrupanıñ saqlanu êşçänleklärenä quşıla
Ukrainanıñ kerüe belän Awrupa Berlegeneñ SAFE fondı zur industrial’ investiśiyälär yulı belän kollektiv saqlanu mömkinlegen arttırunı maqsat itep quya.
Ukraina 170 milliard dollarlıq yaña SAFE programması belän Awrupanıñ saqlanu êşçänleklärenä quşıla
SAFE will offer loans to support joint procurement and supply chain efforts. / Reuters
15 сәгать элек

Awrupa Berlege illäre, bloknıñ saqlanu tarmağın nığıtu maqsatınnan, 150 milliard yevro (yaqınça $170 milliard) külämendä Saqlanu sänäğäte äzerlek kredit instrumentı (Awrupa öçen iminlek ğamäle — SAFE) buldırırga kileşte. Ukraina xökümäte räise Denis Şmıgal ileneñ räsmi räweştä partner bularaq tanıluın belderde.

Ul çärşämbe könne “X” platformasında yasağan belderüendä: “Bu qarar Ukrainanıñ Awrupa Berlege urtaq saqlanu täêminatı prośessına integraśiyäläşüenä yärdäm itäçäk häm Ukraina şirkätlärenä Awrupa täêminat çeltärlärenä kerü mömkinlege biräçäk”, dip äytte.

Ul bu iniśiativanı Awrupa Berlege illäre häm Ukraina iminlegen nığıtu öçen"möhim häm aşığıç" dip bäyäläde.

"Bergä bulsaq, bez köçleräk," — dip belderde Şmıgal häm Awrupa Komissiyäse räise Ursula fon der Leyenga, Pol’şağa häm başqa Awrupa Berlege partnerlarına daimi yärdämnäre öçen räxmät äytte.

SAFE iniśiativası, qıytğada geosäyäsi kiyerenkelek häm iminlek taläpläre artuına cawap bularaq, Awrupa Berlege illärendä sänäğät quäten nığıtu öçen zur külämle kreditlar yünältüne küzdä tota.

Awrupa Komissiyäse älegä bu instrumentnıñ tormışqa aşırılu waqıtı turında räsmi belderü yasamadı.

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