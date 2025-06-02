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Rubio häm Lavrov, İstanbuldağı tınıçlıq söyläşüläre aldınnan, fiker alıştı
Söyläşü Kiyevnıñ Rusiyä hawa bazalarına moñarçı kürelmägän höcüm yasawınnan soñ buldı.
Rubio häm Lavrov, İstanbuldağı tınıçlıq söyläşüläre aldınnan, fiker alıştı
The ministry also said that during the conversation, Rubio expressed condolences over the deaths that occurred when two bridges were blown up in separate Russian regions bordering Ukraine. / REUTERS
бер сәгать элек

Rusiyä tışqı êşlär ministrı Sergey Lavrov häm AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio Ukraina krizisın çişü perspektivaların häm Törkiyädä düşämbe könne bulaçaq Rusiyä-Ukraina söyläşülären tikşergän.

"Ukraina krizisı belän bäyle xäl tikşerelde," diyelä Rusiyä tışqı êşlär ministrlığınıñ yäkşämbe könne üzeneñ saytında urnaştırılğan belderüendä.

"Lavrov häm Rubio Ukraina krizisın çişü öçen törle initsiativalar turında fiker alıştı, şul isäptän 2nçe iyün könne İstanbulda Rusiyä-Ukraina turıdan-turı söyläşülären yañartu planın da."

AQŞ däwlät departamentı bu söyläşüneñ Rusiyä taläbe belän ütkärelüen citkerde. Rubio AQŞ ilbaşı Donald Trampnıñ Rusiyä häm Ukraina arasında "ozın waqıtlı tınıçlıq" urnaştıru öçen turıdan-turı söyläşülärne däwam itü çaqıruın qabatladı.

Şul uq waqıtta, Rusiyä xäbär agentlıqları Kreml' yärdämçese Vladimir Medinskiynıñ Rusiyäneñ Ukraina tınıçlıq kileşüe memorandumınıñ proyektın aluın belderüen citkerde.

"Rusiyä delegatsiäse başta Ukrainadan tınıçlıq kileşüe memorandumınıñ üz variantın aldı," dip xäbär itte “TASS”

Küperlär waqıyğası

Ministrlıq, şulay uq, söyläşü waqıtında Rubio Ukraina çik buyında urnaşqan ike Rusiyä töbägendä küperlär şartlaw näticäsendä ülgän keşelär öçen qayğı urtaqlaşuın belderde.

"Rusiuä yağı kompetent organnarnıñ tulı tikşerü ütkäräçägen häm näticälärne bastıraçağın bilgeläde. Gayeplelär açıqlanaçaq häm cäzağa tartılaçaq."

Rusiyä räsmiläre şimbä könne ike küper şartlaw näticäsendä, kim digändä, 7 keşeneñ ülüen häm 69 keşeneñ yaralanuın xäbär itte.

Ukraina höcüme

İke räsmineñ söyläşüe Ukrainanıñ Rusiyä hawa bazalarına moñarçı kürelmägän höcümnär yasawınnan soñ buldı.

Ukraina AQŞnı Rusiyä hawa bazalarına dron höcümnäre turında aldan xäbärdar itmäde, dip citkerä “Reuters” agentlığına Ukraina xökümäte wäkile.

Ukrainanıñ êçke küzläw xezmäte SBU bu höcümnär öçen cawaplı buluın belderde, häm iminlek wäkile barlığı 41 Rusiyä xärbi oçqıçınıñ zıyan kürüen äytte.

Rusiyäneñ saqlanu ministrlığı ike töbäktäge bazalarda oçqıçlarnıñ yanıp kitüen, ämma yanğınnarnıñ sünderelüen belderde.

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