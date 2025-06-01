Törkiyä Nijeriyäneñ Niger ştatındağı ülemçel su basu faciğasendä ğomere özelüçelär nisbätennän ilneñ qayğısın urtaqlaştı.
Tışqı êşlär ministrlığınıñ şimbä könne yasağan belderüendä:
"Nigeriyäneñ Niger ştatınıñ Mokwa cirlegendäge cimergeç su basu faciğase näticäsendä bulğan yuğaltular häm cimerelülär bezdä tirän borçılu tudırdı”, — dip äytelde.
Belderüdä şulay uq:
“Ğomeren yuğaltuçılarnıñ ğailäläreneñ, Nigeriya xalqınıñ qayğısın urtaqlaşabız”,- diyelde.
Nigeriyäneñ tön’yaq-üzäk öleşendä urnaşqan Niger ştatınıñ Mokwa cirlegendä köçle yawım-töşemnär su basuğa kiterde häm anda ülüçelär sanı 150dän arttı. Niger ştatınıñ ğadättän tış xällär belän idärä itü agentlığı süzçese İbrahim Hussayni hälaq buluçılar sanın 151 dip belderde.
"Barlığı 3.018 keşe yäşägän cirlärennän kitte, 503 xucalıq häm 265 yort bu fäläkättän zıyan kürde. Öç toraq punkt tulısınça su astında qaldı”,- dide ul.
Köçle yawım-töşemnär näticäsendä yortlar häm asqorma ğına tügel, qayber yullar häm ike küper dä cimerelde.