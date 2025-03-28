Franśiyädä çiktän tış uñçı lider Marin Le Pen Awrupa parlamentındağı yalğan êş urınnarı skandalına bäyle däğ’wada düşämbe könne mäxkämädä bulaçaq. Biredä qabul iteläçäk qarar anıñ 2027 nçe yılda ilbaşı kandidatı bulu mömkinlegen yuqqa çığara ala.
Öç tapqır ilbaşı saylawlarında qatnaşqan Le Pen 2027 nçe yılda Franśiya ilbaşı bulu ixtimalı bik yuğarı dip sanıy häm ğayepläwlärne kisken räweştä kire qağa.
Ämma prokurorlar “Milli berlek” (RN) partiyäse wäqalätlelären dä üz êçenä alğan däğ’wada mäxkämäneñ Le Penga törmä cäzası häm däwlät wazıyfaların başqarunı tıyunı taläp itte.
Ägär mäxkämä bu taläpne qabul itsä, däwlät xezmätennän çitläşteü qararı Konstituśion mäxkämägä birelgän oçraqta da ğamälgä keräçäk häm Le Pen 2027 nçe yılğı saylawlarda qatnaşa almayaçaq.
2024 nçe yılğı qanun çığaru saylawlarında partiyäse “Milli berlek” (RN) parlamentta iñ zur partiya bulğaç, Le Pen miğraśiya säyäsäte häm äyber bäyäläreneñ yuğarı buluı turındağı cämäğat’çelek borçılularına iğ’tibarnı cälep itep 2027 nçe yılda Elysee sarayına kerüne maqsat itep quya ide.
Uzğan yıl ul waqıttagı prem’yer-ministr Mişel Barnier citäkçelegendäge xökümätne interpellyaśiya belän bärep töşergän Le Pen xökem itelsä, RN citäkçese Jordan Bardella anıñ urınına kilergä mömkin. Ämma 29 yäş’lek Bardellanıñ ilbaşı kampaniyäse öçen citärlek täcribägä iyä bulıp bulmawı turında xätta partiya êçendä dä şiklär bar.
Le Pen 2011 nçe yılda ätise Jan-Mari Le Pen nigez salğan “Milli front”nıñ (FN) citäkçese bulğanda, partiyäne säyäsi köçkä äyländerü häm ätiseneñ mirasın üzgärtü öçen reformalar başqargan ide. Soñraq partiya “Milli berlek” (RN) dip üzgärtelde.
Partiyäse dä mäxkämädä
Le Pen belän bergä anıñ partiyäse da mäxkämädä. Prokurorlar partiyägä barlığı 4,6 million dollar külämendä ştraf täläp itte, şunıñ yartısın kiçekterergä täq’dim ittelär.
Mäxkämä êşe qısalarında, 9-ı êlekke Awrupa parlamentı äğ’zası, 12-se parlament assistentı bulğan barlığı 24 keşe xökem itelä.
Prokuratura Le Penne biş yıl törmägä utırtunı xökem itüne sorıy, ämma anıñ öç yılın kiçekterüne, qalğan ike yılın törmädä tügel, ä êlektron bogaw belän öy arestında ütkärüne täq’dim itte. Monnan tış, 300 000 yevro (324 000 dollar) külämendä ştraf häm biş yıl däwlät wazıyfaların başqarunı tıyunı taläp itte.