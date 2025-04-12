AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp İran "atom-töş qoralına iyä bula almıy" dip belderde. Bu açıqlaw atna axırında İrannıñ atom-töş programması belän bäyle möhim söyläşülär aldınnan yasaldı.
"Min İrannıñ matur, zur häm bäxetle il buluın telim. Läkin alar atom-töş qorallarına iyä bula almıy," dip äytte Tramp oçqıçında jurnalistlarğa belderü yasap. Tramp bu süzlärne AQŞ wäkile Stiv Uitkoffnıñ Omanda İran tışqı êşlär ministrı Abbas Araqçi belän oçraşuına berniçä säğat’ qalğaç äytte.
Uitkoff comğa könne yasağan belderüendä İrannıñ atom-töş qorallarına iyä buluına yul quymawnıñ Aq Yortnıñ "qızıl sızığı" ikänlegen citkerde.
Şimbä könne Muskatta İran belän söyläşülärdä AQŞ wäkillegen citäkläwçe Uikkoff: "Bezneñ poziśiyäbez - İrannıñ bu programmasın tulısınça beterü belän başlaw. Bügenge torışıbız şundıy," dip äytte.
"Bu, şulay uq, ike il arasında kompromiss tabarğa tırışu mömkinlegen dä kire qaqmıy," dip östäde ul.
Aq Yort beldergänçä, Trumpnıñ "töp maqsatı" İrannıñ "berqayçan da" atom -töş qorallarına iyä buluına yul quymaw.
"Beznen qızıl sızıq şundıy: sezneñ atom-töş mömkinlekläregez qorallanu öçen qullanılmasqa tiyeş," dip äytte Uitkoff.
Xäbärgä kürä, AQŞ wäkile äytkänçä, ägär Tähran üzeneñ atom programmasın beterüdän baş tartsa, ul mäs’äläne Trampqa citkeräçäk häm alğa taba närsä bulaçağına qarar qılınaçaq.
İran "çın häm ğadel" kileşü êzli
İran comğa könne "çın häm ğadel" kileşü êzläwen belderde.
Küp yıllar doşman bulğan yaqlar, AQŞ ilbaşı Trampnıñ İran Yuğarı liderı Ayatullah Ali Xamaneyğa diplomatiyä täq’dim itkän, läkin, İran baş tartsa, xärbi çaralar belän kisätkän xatınnan soñ, oçraşa.
"Kamera aldında ğına söyläşü tügel, ä çın häm ğadel kileşü êzlibez, möhim häm tormışqa aşırıla alırlıq täq’dimnär äzer," dip yazdı Xamaneynıñ kiñäşçese Ali Şamxani “X” platformasında.
Ul, şulay uq, tışqı êşlär ministrı Araqchinıñ OmanğaAQŞ belän turıdan-turı bulmağan söyläşülär öçen "tulı wäqalät belän" kitüen rasladı, häm, ägär Waşington yaxşı niyät kürsätä ikän, yul "ciñel" bulaçaq dip östäde.
İran häm dön’yanıñ köçle illäre 2015nçe yılda İran atom aktivlıqların çikläw häm sankśiyälärne yomşartu turında kileşü tözede.
Läkin Tramp 2018nçe yılda kileşüdän çıqtı.
Tramp İran atom-töş qorallarına iyä bulırğa tiyeş tügel dip belderä häm, söyläşülär uñışsız bulsa, xärbi çaralar belän kisätä.
İran isä üzeneñ atom-töş programmasın fäqat tınıç ênergiyä maqsatları öçen qullanuın äytä.