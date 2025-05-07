AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Hindstan belän Paqıstan arasındağı soñgı bäreleşne "xurlıqlı" dip atadı häm atom-töş köçenä iyä ike kürşe il arasındağı kiyerenkelekneñ tiz arada beterelüenä ömet belderde.
Sişämbe könne Aq Yortta jurnalistlar belän söyläşkändä, Tramp bolay dide: "Bu ayanıç. Bez bu xaqta Oval bülmä işeklärennän kergändä işettek."
"Minemçä, keşelär, êlekkegelärgä nigezlänep, närsäder bulaçağın belä ide, çönki konflikt küptännän kilä," dip östäde ul.
"Min barı tik monıñ bik tiz arada betüen telim," dip tämamladı ul süzen.
Hindstannıñ Paqıstanga raketa höcümnäre turında BMO borçılu belderä.
BMO ğomum särqatibe Antonio Guterres sişämbe könne Hindstan armiyäseneñ Paqıstanga höcümnärenä "bik borçılun" belderde, dip xäbär itte anıñ matbuğat wäkile Stefan Dujarrik.
"Ğomum särqatib Hindstan armiyäseneñ kontrol' sızığı häm xalıqara çik aşa xärbi operaśiyälärenä bik borçıla. Ul ike ilne dä xärbi yaqtan tıyılu kürsätergä çaqıra. Dön’ya Hindstan belän Paqıstan arasında xärbi qarşılıqnı kütärä almayaçaq," dip belderde ul.
Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan häm anıñ paqıstanlı xezmättäşe İsxaq Dar telefon aşa Hindstan belän Paqıstan arasındağı soñgı waqıyğalar turında fiker alıştı, dip xäbär itte Törkiyä diplomatik çığanaqları.
Aq Yort, matbuğat konferenśiyäse aldınnan berniçä minut êlek, Hindstan armiyäseneñ "Sindoor operaśiyäse" dip atalğan höcümnär başqaruın häm Paqıstan belän Paqıstan idaräsendäge Cammu Kaşmirnı maqsat itep aluın belderde.
Hindstan Paqıstannıñ kön’yaq Panjab vilayätenä häm Paqıstan idaräsendäge Kaşmirnıñ berniçä öleşenä raketalar cibärde, dip belderde Paqıstan räsmiläre. Höcüm näticäsendä öç keşe, şul isäptän ber bala, häläk bulğan.
"Suğış cinayäte"
Paqıstan armiyäse wäkile, general-leytenant Äxmät Şärif Çaudxri çärşämbe könne irtän yasağan belderüendä bolay dide: "Küptän tügel qurqaq doşman Hindstan Subhanullah mäçete, Bahawalpur'nıñ Äxmäd East töbäge, Kotli häm Muzaffarabadta öç urında hawa höcümnäre başqardı."
Paqıstan xökümäte räise Şaxbaz Şärif “X' platformasındağı (êlekke Twitter) yazmasında bu höcümne "suğış cinayäte" dip atadı.
"Paqıstan Hindstannıñ bu suğış cinayätenä layıqlı cawap birü xoquqına iyä, häm layıqlı cawap birelä," dip belderde ul.