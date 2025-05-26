SÄYÄSÄT
1 min uqıu
Tramp Awrupa Berlegenä qarata 50% tamğaxanä salımın 9 iyül’gä qadär kiçekterergä rizalaştı
Awrupa komissiyäse räise Ursula fon der Leyen Trampqa söyläşülärneñ tiz arada başlanaçağın häm yaxşı kileşügä ireşü öçen waqıt kiräk buluın belderde.
Tramp Awrupa Berlegenä qarata 50% tamğaxanä salımın 9 iyül’gä qadär kiçekterergä rizalaştı
/ AP
26 Май 2025

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp, Awrupa komissiyäse räise Ursula fon der Leyen belän telefonnan uzdırğan söyläşüdän soñ, Awrupa Berlege tovarlarına kerteläçäk 50% külämendäge tamğaxanä salımın ğämälgä kertü waqıtın 9 iyül’gä qadär kiçekterergä rizalaştı.

Tramp, yäkşämbe könne “Truth Social” platformasında yasağan belderüendä, fon der Leyenneñ söyläşü waqıtında anı kiçekterü taläp itüen häm söyläşülärneñ tiz arada başlanaçağın citkerde.

Tramp bu taläpne qabul itü qararın "östenlek" dip bäyäläde.

Fon der Leyen dä bu söyläşüne raslap, Awrupa Berlegeneñ söyläşülärne tiz häm qatğıy räweştä alıp barırğa äzer buluın belderde.

Awrupa Berlege belän AQŞ dön’yanıñ iñ möhim häm yaqın säwdä mönäsäbäten urtaqlaşa," – dip belderde ul.

"Yaxşı kileşügä ireşü öçen bezgä 9 iyül’gä qadär waqıt kiräk bulaçaq”, – dip östäde.

Tramp monnan êlek, 1 iyün’nän başlap Awrupa Berlege importına yuğarı tamğaxanä salımları kertü belän yanadı häm moña nigeznamä itep  AQŞ şirkätlärenä zıyan kiterüen däğ’wa itkän ğädel bulmağan säwdä ğamällären häm kirtälärne kürsätte.

Bu yanaw global’ bazarlarnı tetränderde.

Bu waqıyğa Vaşington belän Bryüssel’ arasındağı kiyerenkelekneñ waqıtlıça yomşaruın kürsätsä dä, tariflar, subvenśiyälär häm tärtipkä saluçı säyäsätlär mäs’äläsendäge möhim ayırmalar haman da däwam itä.

 

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us