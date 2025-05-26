AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp, Awrupa komissiyäse räise Ursula fon der Leyen belän telefonnan uzdırğan söyläşüdän soñ, Awrupa Berlege tovarlarına kerteläçäk 50% külämendäge tamğaxanä salımın ğämälgä kertü waqıtın 9 iyül’gä qadär kiçekterergä rizalaştı.
Tramp, yäkşämbe könne “Truth Social” platformasında yasağan belderüendä, fon der Leyenneñ söyläşü waqıtında anı kiçekterü taläp itüen häm söyläşülärneñ tiz arada başlanaçağın citkerde.
Tramp bu taläpne qabul itü qararın "östenlek" dip bäyäläde.
Fon der Leyen dä bu söyläşüne raslap, Awrupa Berlegeneñ söyläşülärne tiz häm qatğıy räweştä alıp barırğa äzer buluın belderde.
Awrupa Berlege belän AQŞ dön’yanıñ iñ möhim häm yaqın säwdä mönäsäbäten urtaqlaşa," – dip belderde ul.
"Yaxşı kileşügä ireşü öçen bezgä 9 iyül’gä qadär waqıt kiräk bulaçaq”, – dip östäde.
Tramp monnan êlek, 1 iyün’nän başlap Awrupa Berlege importına yuğarı tamğaxanä salımları kertü belän yanadı häm moña nigeznamä itep AQŞ şirkätlärenä zıyan kiterüen däğ’wa itkän ğädel bulmağan säwdä ğamällären häm kirtälärne kürsätte.
Bu yanaw global’ bazarlarnı tetränderde.
Bu waqıyğa Vaşington belän Bryüssel’ arasındağı kiyerenkelekneñ waqıtlıça yomşaruın kürsätsä dä, tariflar, subvenśiyälär häm tärtipkä saluçı säyäsätlär mäs’äläsendäge möhim ayırmalar haman da däwam itä.