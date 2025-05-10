Ukraina häm Vengriya Kiyevneñ ike keşene Vengriya isemennän şımçılıqta ğayepläp qulğa aluınnan soñ artqan kiyerenkelek näticäsendä ike il dä ikeşär diplomatnı deportaśiyäläde.
Kiyev belän Budapeşt arasındağı mönäsäbätlär soñğı yıllarda kiyerenke tös aldı. Vengriya prem’yer-ministrı Viktor Orban 2022nçe yılda Ukrainağa höcüm itkännän soñ Mäskäwgä yaqlaw kürsätkän ide häm Budapeşt Ukrainanıñ Awrupa Berlegenä kerü omtılışlarına qomaçawladı.
Ukraina İminlek xezmäte (SBU), comğa könne yasağan belderüendä, Vengriya çige yanında urnaşqan könbatıştağı Ukrainanıñ Karpat artı ölkäsendä hawa saqlanu sistemalarınıñ urınnarın da kertep mäğ’lümat cıyuda ğayeplängän ike Vengriya şımçısın qulğa aluı turında xäbär itte.
SBU: “Ukraina tarixında berençe tapqır İminlek xezmäte däwlätebezgä zıyan kiterü maqsatında şımçılıq belän şöğıl’längän Vengriya xärbi küzläw çeltären faş itte”, — dip belderde häm “ike agent”nıñ qulğa alınuın citkerde.
Ukraina İminlek xezmäte (SBU) şikle keşelärneñ 40 yäş’lärendäge ir-at häm xatın-qız buluın, ikeseneñ dä êlekke xärbilär buluın häm ber Vengriya küzläw xezmätkäre tarafınnan yünälderelüen belderde.
Alarnıñ ikesen dä ğomer buyı törmä cäzası ixtimalı kötä dide.
“Yala yağu kampaniyäse”
Vengriya üz çiratında Ukrainanıñ Budapeşttağı ilçelegendä diplomat sıyfatında êşlägän ike şımçını deportaśiyäläp cawap qaytardı. Bu xaqta Vengriya tışqı êşlär ministrı Peter Sijarto belderde.
Sijarto Ukrainanıñ tikşerüen soñğı waqıtlardağı iñ kisken yamanlaw kampaniyäse dip atadı.
Sijarto “Facebook”ta urnaştırğan videosında Vengriyägä qarşı arta barğan propagandanı tänqıyt’läp: “Bez Vengriya häm Ukrainadağı vengr xalqına qarşı mondıy yamanlaw, yala yağu kampaniyälärenä tüzep torırğa cıyınmıybız”, — dip belderde.
Ukraina da cawap räweşendä Vengriyäneñ ike diplomatın deportaśiyäläde.
Ukraina iminlek xezmäte şımçılıqta ğayeplängän şäxesneñ ber Vengriya ofiśerınnan aqçalar aluın häm kim digändä ike keşene xäbär itüçe bularaq êşkä alırğa tırışuın alğa sörde.
Agentlarnıñ xärbi mäğ’lümat cıyuğa östäp, cirle xalqnıñ ictimağıy-säyäsi qaraşların häm Vengriya xärbi köçläre töbäkkä kerä qalğan oçraqta mömkin bulğan reakśiyälaren, totışların tikşerü burıçları da buluı belderelde.
2001nçe yıldağı soñğı räsmi xalıq sanın isäpkä alu mäğ’lümatlarına qarağanda, Ukrainanıñ Karpat artı ölkäsendä yaqınça 150 meñ êtnik vengr yäşi.