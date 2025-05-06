TÜRKİYE
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Trampnıñ yaña ilçese: "Törkiyä – AQŞ ittifaqı layıqlı däräcägä kütärelä"
AQŞnıñ yaña Änkara ilçese Tomas Barrak ilbaşı Trampnıñ Törek-Amerikan ittifaqın nığıtunı maqsat itüen açıqladı. Barrak ike il mönäsäbätläreneñ layıqlı däräcägä citkerelüe öçen tırışlıq quyaçaqların assızıqladı.
Trampnıñ yaña ilçese: "Törkiyä – AQŞ ittifaqı layıqlı däräcägä kütärelä"
President Erdogan on Monday extended an invitation to Trump to visit Türkiye, as both leaders held a phone conversation. / AA
6 Май 2025

AQŞnıñ Törkiyägä bilgelängän yaña ilçese AQŞ däwlät başlığı maqsatında Törek-Amerikan ittifaqın layıqlı däräcägä kütärü buluın citkerde.

Düşämbe könne Änkaradağı Äsänboğa aêroportında jurnalistlarğa babaları cirlärenä kilüe belän ğorurlanuın açıqlağan Tomas Barrak: “İlbaşı Tramptan bik ğadi yullama alıp kildem. Bu yullama Törkiyä häm Amerika Quşma Ştatları arasındağı ittifaqnı layıq bulğan däräcägä kütärü teläge,” – dide. Vaşington häm Änkara citäkçelegeneñ härwaqıt iskitkeç mönäsäbätlärdä buluın beldergän ilçe bu mönäsäbätlärneñ ğadäti bulmağan däräcägä citkerelüe zarurlığın assızıqladı.

“Däwlät başlığınıñ maqsatı – xalıq aradaşçılığı belän, zur millätlärneñ köçle liderlıkları yärdämendä tizlätelgän tınıçlıq häm mullıq barışında Törkiyä häm Amerika Quşma Ştatların tağın da köçle itü, dön’yanı isä tağın da yaxşı urınğa äyländerü,” – dip östäde.

Uzğan atnada AQŞ Senatı Barraknıñ Törkiyä ilçese bularaq bilgelänüen raslağan ide.

Tanılğan êşmäkär, şulay uq Trampnıñ küptänge dustı bulğan Barrak ike il arasındağı mönäsäbätlär üzgärgän çorda Änkaradağı wazıyfasına kereşäçäk.

Düşämbe irtänge sägät’lärdä Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Tramp belän ütkärgän telefon söyläşüeneñ bik näticäle, kiñ qırlı häm êçkersez buluın äytte.

Söyläşüdän soñ Ärdoğan X platformasında yullama yasap bolay dide: “Bügen AQŞ ilbaşı, qıymmätle dustım, xörmätle Donal’d Tramp belän uzğan telefon söyläşüe bik näticäle, kiñ qırlı häm êçkersez ide.”

Ayıruça saqlanu sänägäte häm säwdä ölkälärendä ike il arasındağı mönäsäbätlärne nığıtu mäs’äläsendäge ike yaqlı iradäne qabat raslawların äytkän Ärdoğan ike lidernıñ Törkiyä-AQŞ mönäsäbätlären, Ğazzä suğışın, regional’ häm global’ täraqqıyät’lär belän ber rättän ber törkem mäs’äläne quzğatuların citkerde.

“Dustım Tramp belän ozaqlamıy küreşüne ömet itam, bu söyläşüneñ illär öçen xäyerle buluın telim,” – dide Törkiyä ilbaşı.

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