Törkiyä ğadälät ministrı Yılmaz Tunç ilbaşı idaräseneñ Dolmabahçä êş ofisında xalıqara matbuğat wäkilläre aldında çığış yasap, İstanbul şähär xakimiyäte başlığı Äkräm İmamoğlı häm başqa keşelärgä qarata soñğı mäxkämä prośesslarınıñ säyäsi maqsatlar belän alıp barıluı turındağı däğ’walarnı kire qaqtı.
Ministr Tunç däwam mäxkämä tikşerülären säyäsiläşterü omtılışların tänqıyt’läp, Törkiyä mäxkämä sistemasınıñ bäysez êşläwen assızıqladı.
"Tikşerü qısalarında qulğa alu êşläre başlağan mizgeldän ük qayber dairälär tikşerüneñ êçtälegen, dos’yelarnıñ neçkäleklären belmiçä, tikşerü orğannarına basım yasarğa tırışıp, tikşerüne säyäsi maqsatlar belän alıp barılğan prośess bularaq kürsätergä tırıştılar. Tikşerüne ilbaşıbız belän bäyläneşle qılırğa omtıldılar. Cawapsız räweştä yasalğan bu belderülärne bez kire qağabız”, - dip belderde ul.
"Konstituśiyäbezneñ ikençe maddäsenä kürä, Törkiyä Cömhüriyäte –demokratik xoquq däwläte. Töp Qanunıbıznıñ 9-nçı maddäse nigezendä mäxkämä wäqaläte bäysez häm tarafsız sudlar tarafınnan başqarıla”.
Tunç İstanbul Cömhüriyät baş prokuraturası alıp barğan häm barlığı 106 şiklene (ğayeplänüçene) üz êçenä alğan ike ayırım tikşerü turında mäğ’lümat birep uzdı. Berençe dos’yeda cide keşeneñ terror oyışmasına yärdäm itüe alğa sörelä, alardan öçese saq astında, berse isä yuridik kontrol’ şartı belän irekkä cibärelde. İkençe dos’ye rişwät, korrupśiya, xäyläçelek häm qanunsız mäğ’lümat cıyu ğayeläwlärenä nigezlängän. 106 şiklänüçedän 51-e saq astına alınğan, 41-e yuridik kontrol’ belän irekkä cibärelgän, 14-e isä qaçıp yöri.
Tunç bu tikşerülärneñ finans cinayät’ xisapları häm inspektorlarnıñ näticälärenä nigezlänüen assızıqlap, säyäsi qatışu däğ’waların kisken räweştä kire qaqtı. "Tikşerü barışında barlıq däğ’walar, yaqlaw argumentları häm dälillär bäyälänäçäk, xaqıyqat’ tulısınça açıqlanaçaq häm näticälär cämäğat’çelekkä citkereläçäk”, - dip belderde ul.
Şul uq waqıtta Tunç xalıqara aktyerlarnıñ taraflı häm ikele standartlı qaraşların da tänqıyt’läde. "Qızğanıç, xalıqara cämäğat’çelekneñ qayber soñğı belderülärennän kürengänçä, bu töp prinśip isäpkä alınmıy. Törkiyägä qarata mondıy aldan uq yalğış, tiskäre fikerle häm ikele standartlı qaraşlarnı bez qabul itmibez”, - dip äytte ul häm başqa şaqtıy illärdä dä säyäsi şäxeslärneñ mäxkämä tikşerüläre aşa uzuın citkerde.
Tunç Törkiyäneñ xoquqıy prośesslarına sabırlıq häm xörmät kürsätü kiräklegen assızıqlap, Awrupa illären balanslı totış kürsätergä çaqırdı. "Şuña kürä, bigräk tä awrupalı duslarıbıznıñ bu mäs’älägä aqıllı fiker yörtep totış kürsätüläre ilebezneñ êçke xoquq sistemasına xörmät taläbe genä tügel, ä däwam itüçe tikşerü näticäsen cawaplı räweştä kötep aluı iñ zur telägebez”,-dip äytte. Tikşerenü näticälären kötep, cawaplı räweştä xäräkät itüne kötäbez," dide ul.