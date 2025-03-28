Interpol bosniyäle serb lider Milorad Dodik häm Serb cömhüriyäte (RS) mäclese räise Nenad Stevandic öçen xalıqara qulğa alu orderları çığarğan, dip xäbär itä Serbiyä gazetı “Politika”.
Sarayevodağı İnterpol ofisı başlağan bu qulğa alu qararı, Bosniya-Gerśegovina cinayät’ kodeksınıñ 156nçı maddäse nigezendä, ilneñ konstituśion tärtiben bozuda ğayepläw belän açılğan däğ’walarğa qağıla, dip añlatıla xäbärdä.
Orderlar Interpolnıñ barlıq äğza däwlätlärenä taratılğan, läkin, “Politika” mäğ’lümatına qarağanda, älegä xoquqıy tikşerü astında qala.
Dodik küptän tügel NATO'nıñ "Allied Force" xäräkätenä 26 yıl tulu uñayınnan ütkärelgän çarada qatnaşu öçen Serbiyägä säfär yasağan.
26 mart könne Bosniyä - Gerśegovina çik buyı sağı Dodiknıñ, qulğa alu orderı buluğa qaramastan, Serbiyägä niçek çığuın tikşerü êşen başlatqan.
Tik, xäbärlärgä qarağanda, Dodik şul uq könne Serbiyädän İzrailgä kitkän.