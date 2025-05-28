Törkiyä Diyänät êşläre räislege möselmannarnıñ xac ğıybadätläre waqıtında törek xacilarına kiñ qırlı xezmät kürsätü öçen zur törkem tupladı.

Diyänät êşläre başlığı Ali Ärbaş çärşämbe könne Mäkkädä ütkärelgän matbuğat oçraşuında bıyıl Törkiyädän Soğud Ğaräbstanına 84 meñ 942 xaci cibärelüen belderde.

Törek xacilarnıñ zur öleşe inde Mäkkä belän Mädinägä kilep citkän, qalğan xacilarnıñ isä yaqın könnärdä izge şähärlärgä barıp citüe kötelä. Xacilarnıñ urtaça yäşe 60 tiräsendä, bu da bu ruxi säfärdä qatnaşuçılarnıñ citlekkän demografik strukturağa iyä buluın kürsätä.

Ärbaş xacnı awır, läkin tirän mäğ’näle ğıybädät dip atap, Diyänätneñ beleşmä, sälamätlek saqlaw häm logistik yaqlaw ölkälärendä başqarğan kiñ qırlı äzerlek êşlärenä basım yasadı.

“Watandaşlarıbıznıñ xac wazıyfaların iñ yaxşı räweştä ütäwläre öçen bez zur oyışmanı idarä itäbez”,- dide Ärbaş. Ul dini beleşmä, mediśina yärdäme, qunaqxanälärdä qalu, transport häm êlemtä ölkälären üz êçenä alğan kiñ külämle yärdäm sistemasın añlattı.

Cämğıse 71 belgeç ğalim häm 418 xatın-qız din xezmätkäre, ruxi yärdäm (irşad) êşçänlege öçen bilgelängän, monnan tış, 392 törkem citäkçese häm 1 840 xezmätkär turıdan-turı xacilarga xezmät kürsätä.

Ärbaş: “Bez xacnı ğadäti ğamäl genä tügel, ä tirän mäğ’näle ruxi säyäxät, tärbiyä bularaq küräbez. Bez här xacinıñ şäxsi häm ictimağıy üseş kiçerep qaytuın telibez”,- dip belderde.

Xacnıñ iñ ähämiyätle öleşlärennän berse bulğan Ğaräfät öçen äzerleklär tögällängän. Ärbaşnıñ süzlärenä qarağanda, kondiśionerlı çatırlar quyılğan, awırular häm olı yäş’täge xacilar öçen waqıtlı xastaxanä äzerlängän.

Ul bolay dide: “Anda bulu waqıtıbız qısqa bulsa da, ayıruça olı yäş’täge häm fizik mömkinlekläre çiklängän xacilar öçen transport xezmäten oyıştırdıq häm mediśina ixtıyacların qanäğat’länderü öçen waqıtlı xastaxanä buldırdıq”,- dip östäde.

Monnan tış, Diyänät êşläre räislegeneñ śifrlı törkeme, matbuğat byurosı häm telekanalı da izge cirlärdä xezmät kürsätä.

Soğud Ğaräbstanı belän köçle xezmättäşlek

Ärbaş Soğud Ğaräbstanına köçle xezmättäşlek häm yärdäm öçen olı räxmätlären belderde.

“Bez Soğud Ğaräbstanınıñ Xac ministrlığı belän bik yaxşı êşlibez. Alarnıñ xacilarga xezmät kürsätüdäge fidakar’lege maqtawğa layıq. Min bu dus häm qardäş ilneñ räsmi zatlarına çın küñeldän räxmät äytäm”,- dide ul.