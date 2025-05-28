TÜRKİYE
2 min uqıu
Törkiyä 84 meñnän artıq watandaşınıñ xac ğıybadäten oyıştırunı kimçeleksez alıp bardı
Törkiyä Diyänät êşläre räislege ilneñ xac xezmätläre öçen bügengä qadärge iñ zur häm iñ detal’le logistik operaśiyälärneñ bersen başqaruın belderde.
Törkiyä 84 meñnän artıq watandaşınıñ xac ğıybadäten oyıştırunı kimçeleksez alıp bardı
Ali Erbas / AA
28 Май 2025

Törkiyä Diyänät êşläre räislege möselmannarnıñ xac ğıybadätläre waqıtında törek xacilarına kiñ qırlı xezmät kürsätü öçen zur törkem tupladı.

Diyänät êşläre başlığı Ali Ärbaş çärşämbe könne Mäkkädä ütkärelgän matbuğat oçraşuında bıyıl Törkiyädän Soğud Ğaräbstanına 84 meñ 942 xaci cibärelüen belderde.

Törek xacilarnıñ zur öleşe inde Mäkkä belän Mädinägä kilep citkän, qalğan xacilarnıñ isä yaqın könnärdä izge şähärlärgä barıp citüe kötelä. Xacilarnıñ urtaça yäşe 60 tiräsendä, bu da bu ruxi säfärdä qatnaşuçılarnıñ citlekkän demografik strukturağa iyä buluın kürsätä.

Ärbaş xacnı awır, läkin tirän mäğ’näle ğıybädät dip atap, Diyänätneñ beleşmä, sälamätlek saqlaw häm logistik yaqlaw ölkälärendä başqarğan kiñ qırlı äzerlek êşlärenä basım yasadı.

“Watandaşlarıbıznıñ xac wazıyfaların iñ yaxşı räweştä ütäwläre öçen bez zur oyışmanı idarä itäbez”,- dide Ärbaş. Ul dini beleşmä, mediśina yärdäme, qunaqxanälärdä qalu, transport häm êlemtä ölkälären üz êçenä alğan kiñ külämle yärdäm sistemasın añlattı.

Cämğıse 71 belgeç ğalim häm 418 xatın-qız din xezmätkäre, ruxi yärdäm (irşad) êşçänlege öçen bilgelängän, monnan tış, 392 törkem citäkçese häm 1 840 xezmätkär turıdan-turı xacilarga xezmät kürsätä.

Ärbaş: “Bez xacnı ğadäti ğamäl genä tügel, ä tirän mäğ’näle ruxi säyäxät, tärbiyä bularaq küräbez. Bez här xacinıñ şäxsi häm ictimağıy üseş kiçerep qaytuın telibez”,- dip belderde.

 Xacnıñ iñ ähämiyätle öleşlärennän berse bulğan Ğaräfät öçen äzerleklär tögällängän. Ärbaşnıñ süzlärenä qarağanda, kondiśionerlı çatırlar quyılğan, awırular häm olı yäş’täge xacilar öçen waqıtlı xastaxanä äzerlängän.

Ul bolay dide: “Anda bulu waqıtıbız qısqa bulsa da, ayıruça olı yäş’täge häm fizik mömkinlekläre çiklängän xacilar öçen transport xezmäten oyıştırdıq häm mediśina ixtıyacların qanäğat’länderü öçen waqıtlı xastaxanä buldırdıq”,- dip östäde.

Monnan tış, Diyänät êşläre räislegeneñ śifrlı törkeme, matbuğat byurosı häm telekanalı da izge cirlärdä xezmät kürsätä.

Soğud Ğaräbstanı belän köçle xezmättäşlek

Ärbaş Soğud Ğaräbstanına köçle xezmättäşlek häm yärdäm öçen olı räxmätlären belderde.

“Bez Soğud Ğaräbstanınıñ Xac ministrlığı belän bik yaxşı êşlibez. Alarnıñ xacilarga xezmät kürsätüdäge fidakar’lege maqtawğa layıq. Min bu dus häm qardäş ilneñ räsmi zatlarına çın küñeldän räxmät äytäm”,- dide ul.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us