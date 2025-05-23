Törkiyä ênergetika ministrı Alparslan Bayraktar Dimäşq şähärenä säfäre waqıtında citkergänçä, ikeyaqlı kileşü qısalarında, Törkiyä Süriyägä yılına ike milliard kubometr tabiğıy gaz cibäräçäk.
Bu adım, Törkiyäneñ Süriyädäge distä yıldan artıq barğan watandaşlar suğışınnan soñ tözekländerü êşlärendäge role artuın kürsätä.
Pänceşämbe könne Süriyä ênergetika ministrı Möxämmäd äl-Bäşir belän urtaq matbuğat oçraşuında Bayraktar, gaz êksportı Süriyädä östämä 1,300 megavatt êlektr ênergiyäse citeşterüne täêmin itäçäk, dip belderde. Bu, ildäge ênergiyä citmäwçelek problemaların ciñeläytäçäk.
Monnan tış, Törkiyä Süriyäne, qısqa waqıtlı ixtıyacların qanäğat’länderü öçen, turıdan-turı 1,000 megavatt êlektr ênergiäse belän tä'min itäçäk, dip östäde Bayraktar.
Gazütkärgeçne yañartu häm kiläçäk proyektları
Äl-Bäşir ike yaqnıñ Törkiyä belän Süriyäne totaştıruçı, tik ozaq waqıt buyı êşlämägän gazütkärgeçen yañartu turında kileşüen rasladı. Gaz ağımı iyün ayında başlanır dip kötelä.
“Bu êlektr ênergiyäse citeşterüne nıq arttıraçaq häm Süriyä xalqınıñ ênergiyä ixtıyaclarına uñay täêsir itäçäk,” dide ul.
Ministrlar, şulay uq, ike il arasında 400 kilovoltlı êlektr çıbığı çeltären suzunı tämamlaw turında söyläşkän. Bu çeltär yıl axırına qadär êşkä kereşäçäk häm Süriyägä Törkiyädän 500 megavattqa qadär êlektr ênergiyäse kertü mömkinlegen biräçäk.
Törkiyä investiśiyäläre
Kileşü, êlektr ênergiyäse belän genä çiklänmiçä, Törkiyä şäxsi tarmağınıñ Süriyäneñ ênergiä häm faydalı qazılmalar tarmaqlarına investiśiyälär yasaw yulın aça.
Bayraktar Törkiyä şirkätläreneñ faydalı qazılmalar, fosfat çığaru, êlektr ênergiyäse citeşterü häm taratu ölkälärendä mömkinleklärne tikşerergä çaqırılaçağın belderde.
Bayraktar, kiläçäktä urtaq tikşerenülär mömkinlege turında işarä itep:“Yaña tabiğıy resurslarnı, gaz yäisä neft’ bulsın, cir östendä yäki diñgez astında bulsın, açu öçen bik intensiv êş alıp barıla,” dip äytte .