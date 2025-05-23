TÜRKİYE
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Törkiyä, ênergetika kileşüe qısalarında, Süriyäne gaz häm êlektr belän täêmin itäçäk
Änkara, Süriyäneñ suğıştan soñ qabat tözekländerü êşçänlekläre qısalarında, bu ilgä gaz häm êlektr êksportlayaçaq häm, monnan tış, açıq ênergiyä investiśiyäläre yasayaçaq.
Törkiyä, ênergetika kileşüe qısalarında, Süriyäne gaz häm êlektr belän täêmin itäçäk
Turkish Energy Minister Alparslan Bayraktar has said that the gas exports would support the generation of an additional 1,300 megawatts of electricity in Syria, helping to meet the country’s chronic energy shortfalls. (Photo: AA) / AA
23 Май 2025

Törkiyä ênergetika ministrı Alparslan Bayraktar Dimäşq şähärenä säfäre waqıtında citkergänçä, ikeyaqlı kileşü qısalarında, Törkiyä Süriyägä yılına ike milliard kubometr tabiğıy gaz cibäräçäk.

Bu adım, Törkiyäneñ Süriyädäge distä yıldan artıq barğan watandaşlar suğışınnan soñ tözekländerü êşlärendäge role artuın kürsätä.

Pänceşämbe könne Süriyä ênergetika ministrı Möxämmäd äl-Bäşir belän urtaq matbuğat oçraşuında Bayraktar, gaz êksportı Süriyädä östämä 1,300 megavatt êlektr ênergiyäse citeşterüne täêmin itäçäk, dip belderde. Bu, ildäge ênergiyä citmäwçelek problemaların ciñeläytäçäk.

Monnan tış, Törkiyä Süriyäne, qısqa waqıtlı ixtıyacların qanäğat’länderü öçen, turıdan-turı 1,000 megavatt êlektr ênergiäse belän tä'min itäçäk, dip östäde Bayraktar.

Gazütkärgeçne yañartu häm kiläçäk proyektları

Äl-Bäşir ike yaqnıñ Törkiyä belän Süriyäne totaştıruçı, tik ozaq waqıt buyı êşlämägän gazütkärgeçen yañartu turında kileşüen rasladı. Gaz ağımı iyün ayında başlanır dip kötelä.

“Bu êlektr ênergiyäse citeşterüne nıq arttıraçaq häm Süriyä xalqınıñ ênergiyä ixtıyaclarına uñay täêsir itäçäk,” dide ul.

Ministrlar, şulay uq, ike il arasında 400 kilovoltlı êlektr çıbığı çeltären suzunı tämamlaw turında söyläşkän. Bu çeltär yıl axırına qadär êşkä kereşäçäk häm Süriyägä Törkiyädän 500 megavattqa qadär êlektr ênergiyäse kertü mömkinlegen biräçäk.

Törkiyä investiśiyäläre

Kileşü, êlektr ênergiyäse belän genä çiklänmiçä, Törkiyä şäxsi tarmağınıñ Süriyäneñ ênergiä häm faydalı qazılmalar tarmaqlarına investiśiyälär yasaw yulın aça.

Bayraktar Törkiyä şirkätläreneñ faydalı qazılmalar, fosfat çığaru, êlektr ênergiyäse citeşterü häm taratu ölkälärendä mömkinleklärne tikşerergä çaqırılaçağın belderde.

Bayraktar, kiläçäktä urtaq tikşerenülär mömkinlege turında işarä itep:“Yaña tabiğıy resurslarnı, gaz yäisä neft’ bulsın, cir östendä yäki diñgez astında bulsın, açu öçen bik intensiv êş alıp barıla,” dip äytte .

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