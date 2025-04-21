AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp bu atnada Ukraina belän Rusiyäneñ suğışnı tuqtatu öçen kileşäçägenä ömetlänä.
Tramp yäkşämbe könne “Truth Social” platformasında urtaqlaşqan yazmasında: "BU ATNADA RUSIYÄ BELÄN UKRAINA KILEŞÜ TÖZER DIP ÖMETLÄNÄM,"-dide .
"IKESENEÑ DÄ AQŞ BELÄN ZUR ÊŞLÄR BAŞQARIP, BAYU MÖMKINLEGE BAR!" dip östäde ul.
Anıñ bu süzläre Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiynıñ 30 köngä utnı tuqtatu täq’dimennän soñ äytelde.
"Ukraina ozın aralı dronnar häm raketalar belän grajdannar asqormasına höcümnärne kimendä 30 köngä tuqtatırğa täq’dim itä, häm bu waqıt ozaytıla ala," dip belderde Zelenskiy “X” platformasında.
Anıñ äytüençä, ägär Rusiyä bu täq’dimne kire qaqsa, bu suğışnı ozaytırğa teläwen kürsätäçäk.
Kreml' moñarçı Rusiyä ilbaşı Vladimir Putinnıñ Pasxa säbäple utnı tuqtatunı ozaytırğa kürsätmä birmäwen belderde.
Sınaw adımnarı
Şimbä könne Putin Ukrainada bara torğan suğışta 30 säğät’lek ber yaqlı tınıçlıq iğ’lan itte, häm anıñ näticäse Kiyevnıñ konfliktnı tınıç yul belän çişärgä äzerlegen kürsätäçäk dip äytte.
Moña cawap itep, Zelenskiy ileneñ Rusiyäneñ adımnarına cawap biräçägen belderde häm "ägär tulı tınıçlıq çınnan da urnaşsa, Kiyevnıñ bu waqıtnı ozaytırğa täq’dim itüen äytte.
Läkin soñraq ul Rusiyäneñ Kursk häm Belgorod çik töbäklärendä suğışnı däwam itüen citkerde.
AQŞ, Trampnıñ bıyıl ğıynwar ayında ilbaşı wazıyfasına kereşüennän birle, suğışnı tuqtatu öçen diplomatik tırışlıqlarda aktiv rol’ uynıy häm Ukraina belän dä, Rusiä belän dä söyläşülär alıp bara.