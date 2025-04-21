SÄYÄSÄT
2 min uqıu
Tramp Rusiyä belän Ukrainanıñ bu atnada suğışnı tögälläyäçäk kileşügä baraçaqlarına ömetlänüen äytte
Trampnıñ belderüläre Zelenskiynıñ tınıç asqormağa qarata höcümnärne 30 köngä tuqtatıp toru täq’dimennän soñ yasaldı.
Tramp Rusiyä belän Ukrainanıñ bu atnada suğışnı tögälläyäçäk kileşügä baraçaqlarına ömetlänüen äytte
The US, since the inauguration of Trump this January, has been actively involved in diplomatic efforts to end the war, engaging in talks with both Ukraine and Russia. / Reuters
21 Апрель 2025

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp bu atnada Ukraina belän Rusiyäneñ suğışnı tuqtatu öçen kileşäçägenä ömetlänä.

Tramp yäkşämbe könne “Truth Social” platformasında urtaqlaşqan yazmasında: "BU ATNADA RUSIYÄ BELÄN UKRAINA KILEŞÜ TÖZER DIP ÖMETLÄNÄM,"-dide .

"IKESENEÑ DÄ AQŞ BELÄN ZUR ÊŞLÄR BAŞQARIP, BAYU MÖMKINLEGE BAR!" dip östäde ul.

Anıñ bu süzläre Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiynıñ 30 köngä utnı tuqtatu täq’dimennän soñ äytelde.

"Ukraina ozın aralı dronnar häm raketalar belän grajdannar asqormasına höcümnärne kimendä 30 köngä tuqtatırğa täq’dim itä, häm bu waqıt ozaytıla ala," dip belderde Zelenskiy “X” platformasında.

Anıñ äytüençä, ägär Rusiyä bu täq’dimne kire qaqsa, bu suğışnı ozaytırğa teläwen kürsätäçäk.

Kreml' moñarçı Rusiyä ilbaşı Vladimir Putinnıñ Pasxa säbäple utnı tuqtatunı ozaytırğa kürsätmä birmäwen belderde.

Sınaw adımnarı

Şimbä könne Putin Ukrainada bara torğan suğışta 30 säğät’lek ber yaqlı tınıçlıq iğ’lan itte, häm anıñ näticäse Kiyevnıñ konfliktnı tınıç yul belän çişärgä äzerlegen kürsätäçäk dip äytte.

Moña cawap itep, Zelenskiy ileneñ Rusiyäneñ adımnarına cawap biräçägen belderde häm "ägär tulı tınıçlıq çınnan da urnaşsa, Kiyevnıñ bu waqıtnı ozaytırğa täq’dim itüen äytte.

Läkin soñraq ul Rusiyäneñ Kursk häm Belgorod çik töbäklärendä suğışnı däwam itüen citkerde.

AQŞ, Trampnıñ bıyıl ğıynwar ayında ilbaşı wazıyfasına kereşüennän birle, suğışnı tuqtatu öçen diplomatik tırışlıqlarda aktiv rol’ uynıy häm Ukraina belän dä, Rusiä belän dä söyläşülär alıp bara.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us