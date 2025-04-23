Törkiyäneñ Afätlär häm ğadättän tış xällär belän idarä itü räislege (AFAD) beldergänçä, İstanbulda 6,2 ball zurlığında cirteträw buldı.
Anıñ êpiśentrı – İstanbulnıñ Silivri rayonı.
Zilzilä çärşämbe könne cirle waqıt belän 12 säğat’ 49 minutta buldı.
Cirteträw şähärneñ törle rayonnarında sizelde.
Keşelär qurqıp uramnarğa çıqtılar.
İkençe zilzilä 4,9 ball zurlığında 13 säğat’ 02 minutta Büyükçäkmäcä rayonında Märmär diñgezendä terkälde.
Afätlär häm ğadättän tış xällär belän idarä itü räislege (AFAD) barlıq bäyläneşle oyışmalar häm yärdäm törkemnäreneñ êşkä kereşüen, zıyannı bäyäläw häm xalıq iminlegen täêmin itü öçen tikşerülärneñ däwam itüen belderde.
Oyışma törkemnärneñ wäzğıyät’ne daimi küzätep baruın häm êşçänleklärne koordinaśiyäläwen assızıqladı.
Berençe mäğ’lümatlarğa qarağanda, zilzilälärdä ülem - kitem häm citdi zıyan turında xäbär yuq.
Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan räsmi zatlarnıñ waqıyğalarnı yaqınnan küzätep baruın äytte.