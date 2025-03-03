AQŞ häm Ukraina sişämbe könne möhim mineral' kileşüen imzalarga äzerlänä, dip xäbär itä berniçä çığanaq.
AQŞ ilbaşı Donal’d Trump häm Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiynıñ comğa könne Oval bülmädä kisken bäxäskä kerüennän soñ kiçekterelgän imzalaw planı berniçä kön êçendä tögällänergä mömkin.
Tramp axır çiktä Zelenskiynı Aq Yorttan çığardı, annarı ul Awrupa berektäşläre belän oçraşır öçen AQŞtan kitte.
“ABC News”qa interv’yu birgän ike anonim çığanaq äytüençä, älegä kileşü tögäl täğayenläşmägän, läkin Tramp sişämbe kiçendä Kongress aldında çığış yasaw aldınnan kileşüne tögälläw telägen beldergän.
Tramp düşämbe könne yasağan çığışında kileşüneñ, uzğan atnada Zelenskiy belän bulğan bäxäskä qaramastan, äle haman ğamäldä buluına ışanuın söyläde.
"Bu bezneñ öçen bik yaxşı kileşü, çönki, sez dä beläsez, Bayden bik aqılsızça, döresen äytkändä, mäğ’näsez räweştä, älege ilgä suğışu häm närsäder êşläw öçen 300 milliard, döresräge, 350 milliard dollar birde. Näticädä närsä buldı? Bezgä berni dä kilmäde," dip ul üzennän aldağı ilbaşı JDjo Baydennı tänqıyt’läde.
"Bez isä ul aqçanı kire qaytarabız, häm kübräge belän. Bezgä bu bik möhim, çönki çiplar, yarımütkärgeçlär häm başqalarnı citeşterü öçen bezgä siräk minerallar kiräk", dip östäde ul.
Kiyerenke mönäsäbätlär
Uzğan atnada Zelenskiynıñ Rusiyä ilbaşı Vladimir Putinnıñ suğışnı tuqtatu maqsatındağı söyläşülärendä qatnaşaçağına şöbhälänüen äytüe kierenkelekne arttırdı. Ul Putinnıñ moña qadärge kileşülärne gel bozıp kilüen xäterlätte hän Mäskäw belän söyläşüneñ êşkä yaramayaçağın alğa sörde.
Trump monnan alda da Ukrainanıñ NATOğa kerü mömkinlegen kisken räweştä kire qaqtı. NATOğa yaña äğ’zalar qabul itü öçen barlıq äğ’zalarnıñ bertawıştan xuplawı kiräk.
Oval bülmädäge bäxästän soñ Zelenskiy Aq Yorttan tiz genä kitte häm siräk oçrıy torğan minerallar kileşüen imzalawdan baş tarttı häm Tramp belän planlaştırılğan urtaq matbuğat konferenśiyäsen ğamäldän çığardı.