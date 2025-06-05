Töbäk gubernatorı Vyaçeslav Çaus beldergänçä, Rusiyäneñ tönyaq Ukrainadağı Priluki şähärenä oyıştırğan dron höcümendä kim digändä 5 keşe, şul isäptän ber yäşlek bala, ğomeren yuğaltqan.
Çaus höcüm näticäsendä tağın 6 keşeneñ yaralanuın häm xastaxanägä salınuın äytte. Ul pänçeşämbe irtäsendä 6 “Shahed” tibındağı pilotsız oçu apparatınıñ Priluki şähärendäge toraq punktlarğa kilep töşüen häm yortlarğa zur zıyan saluın belderde.
Berniçä säğättän soñ, könçığış Ukrainadağı Xarkov şähärenä bulğan tağın ber Rusiya pilotsız oçu apparatı höcümendä 17 keşe yaralanğan – alar arasında balalar, awırlı xatın -qız häm 93 yäşlek ber xatın-qız da bar. Bu xaqta töbäk başlığı Oleg Sinegubov “Telegram”da xäbär itte.
Sinegubov säğät 01:05 tiräsendä “Shahed” tibındağı dronnarnıñ şähärneñ Slobidskiy bistäsendäge ike yortqa kilep töşüen, yanğınnar çığuın häm berniçä şäxsi maşinanıñ zıyan kürüen belderde.
“Doşman, xalıq yoqlap yatqanda höcüm oyıştırıp, xain terror taktikasın tağın ber tapqır rasladı”, - dip yazdı Sinegubov “Telegram”da.
Şul uq waqıtta, Ukraina armiyäse pänçeşämbe könne Bryansk ölkäsendä Ukrainağa höcümgä äzerlängän Rusiya raketa sistemaların yuq itüen xäbär itte.
“Ber Rusiya raketa caylanması şartlatıldı, tağın ikese ixtimal räweştä zıyan kürde”, - dip belderde Ukraina ğomum ştab räislege “Telegram”da.
Ğomum ştab äytüençä, Bryansk ölkäsendäge berlek tarafınnan äzerlängän höcümnärneñ töp maqsatı Ukraina başqalası Kiyev bulırğa mömkin.