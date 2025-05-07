İslamabad çärşämbe irtäsendä bulğan Hindstan hawa höcümnäre näticäsendä Paqıstanda tınıç xalıqtan kim digändä 26 keşeneñ ülüen xäbär itte häm atom-töş köçenä iyä ike kürşe il arasında kiñräk bäreleşkä taba baru küzätelüe turında kisätte.
Yaña Dähli, Hindstan idaräsendäge Käşmirdä 22 aprel könne bulğan höcümgä cawap itep, “terrorist lagerları”n maqsat itep aluların belderde. Ämma İslamabad, tınıç xalıq yäşi torğan cirlärgä bomba taşlanuın, näticädä 26 keşeneñ ülüen häm 46sınıñ yaralanuın xäbär itte.
Paqıstan, şulay uq, çik aşa hawa höcümnärenä cawap itep, Hindstannıñ biş xärbi oçqıçın bärep töşerülären belderde. Hindstan idaräsendäge Käşmirdä cirle xakimiyätlär öç oçqıçınıñ töşüe turında xäbär itsä dä, Yaña Dähli bu xaqta räsmi räweştä añlatma birmäde.
Kiyerenkelek artqan sayın, Hindstan häm Paqıstan üzläreneñ bäxäsle çik buyında awır artilleriyä belän ber-bersenä ut açtı. İke yaqta da ülüçelär buldı. Hindstan Paqıstannıñ artilleriyä utı näticäsendä Käşmirdä çik buyında tınıç xalıqtan öç keşeneñ ülüen xäbär itte.
‘Proporśional cawap’
İslamabad, hawa höcümnärendä tınıç xalıqtan 8 keşeneñ, şul isäptän, ber balanıñ ülüen xäbär itte. “AFP” xäbärçeläre Paqıstan idaräsendäge Kaşmir häm Punjabta berniçä köçle şartlaw işetkän.
Paqıstan idaräsendäge Kaşmirnıñ başqalası Muzaffarabadta xärbilär İslamabad höcümgä duçar buldı dip äytkän mäçet tiräsendäge uramnarnı yabıp quyğan. Berniçä yort divarlarında şartlaw êzläre kürenä.
Şunnan soñ, Hindstan armiyäse Kaşmirdağı “Kontrol’ sızığı” buyında Paqıstan tarafınnan “tärtipsez” ut açılu turında belderde. AFP xäbärçeläre, ut açu waqıtında şartlawlar häm yalqın kürgän.
“Öç ğayıpsez keşe üterelde,” dip belderde Hindstan armiyäse, häm bu “proporśional cawap” buldı, dip östäde.
‘Provokaśiyäsız häm qurqaq höcüm’
Paqıstannıñ xökümät räise Şäxbaz Şärif, Hindstan höcümen “provokaśiyäsez” häm “qurqaqlıq” dip atap, “bu yämsez agressiyä cawapsız qalmayaçaq,” dip belderde.
Diplomatlar liderlarnı suğış çigenä barudan tıyılırğa çaqırdı. Qıtay, Hindstan höcümnärenä borçılu belderde häm ike yaq ta salqın qanlılıq kürsätergä tiyeş, dip äytte.
“Dön’ya Hindstan häm Paqıstan arasında xärbi bäreleşne kütärä almıy,” dip belderde BMO citäkçese Antonio Guterresnıñ süzçese Stefan Dyujarrik. Guterreş “tıyılıp torırğa” çaqırdı.
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp, Waşingtonda jurnalistlarğa, bäreleşneñ “bik tiz tämamlanaçağın” ömet itüen belderde. AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio, höcümnärdän soñ Yaña Dähli häm İslamabadnıñ yuğarı iminlek wäqalätleläre belän söyläşkän.
Hindstan çärşämbe könne berniçä grajdanlı saqlanu künegüläre ütkärergä cıyına ide, Paqıstan bu nisbättän Punjab töbägendä mäktäplärne yapqan, dip xäbär itte cirle xakimiyätlär.
Höcümnär Modinıñ Hindstan çiklärennän ağuçı sular tuqtayaçaq, dip belderüennän soñ berniçä säğät’ ütügä buldı. Paqıstan Hindstannan üz territoriyäsenä ağuçı yılğalarğa tıqşınuı “suğış cinayäte” bulaçağı turında kisätkän ide.